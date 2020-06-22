انتهاء مبادرة تخفيض المخالفات المرورية بأبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

تنتهي اليوم المبادرة التي أطلقتها شرطة أبوظبي لتخفيض قيمة المخالفات المرورية المسجلة قبل 22 ديسمبر الماضي، بنسبة 50 %، مع إلغاء عقوبة حجز المركبة والنقاط السوداء.

ودعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي الجمهور إلى الاستفادة من مهلة تخفيض المخالفات المرورية المرتكبة في إمارة أبوظبي والتي تنتهي اليوم الموافق 22 يوينو 2020.

وطالبت شرطة أبوظبي بسرعة تسديد المخالفات، وتسوية الأوضاع القانونية، معربة عن تطلعاتها إلى أن يكون ذلك دافعاً للحد من المخالفات المرورية، والالتزام بالنظم والقوانين التي ترعى حقوقهم وتكفل أمنهم وسلامتهم.

ووفرت شرطة أبوظبي 3 خيارات للسائقين لتخفيض المخالفات المرورية، الأول بنسبة 50 % وينتهي بتاريخ 22 يونيو من العام الحالي عن المخالفات المرتكبة قبل 22 ديسمبر 2019، والثاني بنسبة 35 % بشرط قيام سداد المخالفة خلال 60 يوماً من ارتكابها، والثالث بنسبة 25 % وذلك حتى 22 ديسمبر 2020.

وأكدت شرطة أبوظبي استمرار مبادرة الدفع المبكر للمخالفات المرورية، ويتم بموجبها تخفيض قيمة المخالفات المرورية، وقيمة بدل حجز المركبة وغرامة التأخير (إن وجدتا) بنسبة 35 %، في حال السداد خلال 60 يوماً من تاريخ ارتكاب المخالفة.

أما في حال السداد بعد انقضاء 60 يوماً من تاريخ ارتكاب المخالفة المرورية وقبل مرور عام على ارتكابها، فيحصل السائق على تخفيض نسبته 25 % من قيمة المخالفة، على ألا يشمل التخفيض قيمة بدل حجز المركبة ولا غرامة التأخير إن وجدتا.

بنود

وأشارت إلى أنه في حال السداد بعد مرور عام على ارتكاب المخالفة المرورية، فلا يحصل السائق على أي تخفيض. وأوضحت شرطة أبوظبي أن البنود أعلاه تنطبق على جميع المخالفات المرورية، باستثناء المخالفات الواردة في جدول المخالفات الخطرة. كما أن التخفيض لا يشمل ما يحكم به أو يتخذ به إجراءات من محاكم المرور أو نياباتها.

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