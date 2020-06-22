723 اجتماعاً لشرطة رأس الخيمة عن بُعد

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

كشف اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة عن عقد القيادة 723 اجتماعاً عن بعد باستخدام التقنيات والأنظمة الحديثة منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وشارك فيها 2097 موظفاً من مختلف الإدارات والأقسام والأفرع في ظل التدابير الاحترازية للتعامل مع هذه الجائحة.

وأوضح قائد عام شرطة رأس الخيمة أن دعم وزارة الداخلية اللامحدود من خلال توفير بنية تحتية رقمية صلبة وابتكارات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية ساهم في توفير بيئة عمل مناسبة تعزز من التباعد الجسدي بين الموظفين مع الحفاظ على استمرار الأعمال وتقديم الخدمات وفق أعلى المعايير، مضيفاً إن إجمالي وقت هذه الاجتماعات الرقمية عن بعد بلغ 43 ألفاً و380 دقيقة في الوقت الذي تم خلاله توفير أكثر من نصف مليون كيلومتر من التنقل على هذه الشريحة من الموظفين من خلال عقد الاجتماعات وورش العمل والدورات الوظيفية لهم عن بعد.

وأشار إلى أنه تم توفير 5090 ساعة من زمن إنتاجية الموظفين في صورة تعزز النجاحات المتميزة التي استطاعت شرطة رأس الخيمة تحقيقها خلال تعاملها مع الأوضاع الحالية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز