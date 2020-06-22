المجلس النسائي لشرطة دبي يناقش تحديات تعايش المرأة مع «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

نظم المجلس النسائي لشرطة دبي، جلسة عن بعد بعنوان «تحديات تعايش المرأة مع جائحة كورونا»، بمشاركة الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم عضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة، رئيس لجنة المنتخبات الرياضية.

شارك في الجلسة، مريم بن ثنية عضو المجلس الوطني الاتحادي، والدكتورة آمنة الضحاك الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة في وزارة التربية والتعليم، والدكتور عبد العزيز محمد الحمادي مدير إدارة التلاحم الأسري، والرائد الخبير عنود أحمد السعدي رئيس المجلس النسائي لشرطة دبي، وشيخة الرحومي مدرب حياة وتطوير ذاتي، فيما أدارت الجلسة، الإعلامية سماح العبار، بحضور أكثر من 100 ضيفة من مختلف أطياف المجتمع.

وأكدت الشيخة شمسة بنت حشر، أن الأزمة كان لها إيجابياتها، من خلال ما حققته من تقارب بين أفراد الأسرة خلال إقامتهم في المنزل، لافتة إلى أن محاربة الإصابة بمرض فيروس «كورونا»، لا تقتصر فقط على الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية، وإنما تشمل أيضاً التغذية السلمية وممارسة الرياضة.

وأوضحت أن المسابقات والمبادرات الرياضية التي طُرحت خلال الأزمة العالمية، لاقت صدى إيجابياً بين أفراد المجتمع، ما حقق لهم الدعم النفسي، إلى جانب الجسدي، مشيرة إلى أنهم بصدد تنفيذ أجندة جديدة، بعد إعادة فتح الأندية الرياضية، مع الالتزام بالتباعد الجسدي والإجراءات الوقائية.

وقالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي: إن دولة الإمارات كانت سباقة في تغيير أجندة التعليم للعام الدراسي بشكل سريع، حماية لصحة الطلبة وسلامتهم، وهذا نتاج سنوات عديدة، استشرفت فيها الحكومة ضرورة ابتكار أساليب تعليمية حديثة، تستثمر التكنولوجيا، وتواكب تغيرات العصر الحديث.

تكيف

وذكرت مريم بن ثنية، أن القيم المجتمعية لم تتأثر سلباً بالأزمة، وإنما أخذت شكلاً آخر، تكيفاً مع الظروف المحيطة المستجدة والمؤقتة.. وقالت إن القيادة الرشيدة هيأتنا للأزمة تدريجياً، بعدما حملت المرحلة الأولى شعار «لا تشلون هم»، والثانية شعار «ملتزمون يا وطن»، و«خلك في البيت»، وأخيراً، جاءت مرحلة «الجميع مسؤول».

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