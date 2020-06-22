97 % إنجاز الدعاوى بإدارة التنفيذ بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد)

أشارت إحصائيات دائرة القضاء أبوظبي إلى تحقيق إدارة التنفيذ إنجازات كبيرة خلال فترة تطبيق نظام العمل «عن بعد» في ظل الإجراءات الاحترازية، منها الوصول إلى نسبة إنجاز بلغت 97 % من إجمالي الطلبات المقدمة في شهر مايو الماضي.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها دائرة القضاء أبوظبي على نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فقد بلغ إجمالي عدد الطلبات التي نفذتها إدارة التنفيذ خلال شهر مايو الماضي، «عن بعد» نحو 4 آلاف و277 طلباً، بينما وصل إجمالي عدد طلبات التنفيذ المقيدة خلال الشهر ذاته إلى نحو 4 آلاف و332 طلباً.

ونوهت بأن إجمالي عدد طلبات التنفيذ المعروضة أمام إدارة التنفيذ خلال شهر مايو الماضي، وصل إلى 4 آلاف و434 طلباً، مشيرة في الوقت نفسه بأنها شرعت في تفعيل حزمة من خدماتها المقدمة للجمهور «عن بعد» عبر منصتها الإلكترونية وتطبيقات الهاتف الذكي، ومن خلال برنامج التواصل «الواتس أب» والخدمة الهاتفية.

ويأتي نظام إنجاز المعاملات «عن بعد»، في ظل المبادرات التي تنتهجها الوزارات والمؤسسات المحلية في تعميم نظام «العمل عن بعد» للحد من فيروس «كورونا» المستجد، واستمراراً للخدمات القضائية التي تقدمها الدوائر القضائية «عن بعد».

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