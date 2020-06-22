طرق دبي تكثّف أعمال صيانة السكك الحديدية للمترو

المصدر: دبي - البيان

كثّفت مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، الأعمال الخاصة بصيانة شبكة السكك الحديدية الخاصة بمترو دبي، مستثمرة ساعات الإغلاق المؤقت لتشغيل المترو أثناء فترة التعقيم الوطني مؤخراً.

وقال محمد الأميري، مدير إدارة الصيانة بمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات: لقد أخذنا على عاتقنا تحويل جائحة «كوفيد 19»، التي تسببت بالإغلاق المؤقت لمترو دبي، إلى فرصة عمل ناجحة تمثلت في تكثيف أعمال صيانة البنية التحتية لمترو دبي وذلك من خلال استغلال الساعات الإضافية المتاحة للاستفادة منها في إنجاز أعمال صيانة رئيسية.

وأوضح الأميري: لقد تمكنت فرق العمل التابعة للهيئة من تنفيذ أعمال صيانة رئيسية مهمة على بعض أجزاء السكك الحديدية وبوقت قياسي بنسبة 50 % أقل من المخطط لها، بالإضافة إلى إنجاز أعمال الصيانة الوقائية لـ9 منحنيات للسكك الحديدية من أصل 5 مخطط لها أي بنسبة إنجاز بلغت 180 %.

وأضاف: وقد أنجزنا خلال هذه الفترة كذلك أعمال الصيانة الوقائية لقواعد تثبيت القضبان Pads بنسبة بلغت 175 % من المخطط لها، وتم أيضاً تسريع مهام التفتيش الدورية على السكك الحديدية لخطي مترو دبي الأحمر والأخضر وبنسبة إنجاز بلغت 170 %.

صيانة

وتابع: تمكنّا من تحقيق إنجاز 50 % من أعمال صيانة أنفاق المترو بتجاوز المستهدف البالغ 30 %، أي أن نسبة الإنجاز المتحققة في هذا الجزء من أعمال الصيانة بلغت 170 %. كما تمكنّا من تقديم موعد إنجاز أعمال صيانة الأنفاق والتنظيف الشامل خلال شهر أبريل بدلاً من موعدها المحدد المخطط له في شهر يونيو بحيث حققنا توفيرا في الوقت بنسبة بلغت 25 % من الوقت المخطط لإنجاز هذه الأعمال.

وأكّد مدير إدارة الصيانة بمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات على سعي الهيئة المستمر في استدامة أصولها وتنفيذ كافة مهام وأنشطة الصيانة الدورية والوقائية على أكمل وجه وبأعلى المستويات واستثمار التحديات والأوضاع الراهنة بصورة إيجابية وفعاله لتأمين السلامة لجميع ركاب المترو انطلاقاً من رؤيتها المتمثّلة بـ تنقّل آمن وسهل للجميع.

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