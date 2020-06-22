إنجاز شبكة الغاز الطبيعي في الرحمانية

المصدر: (الشارقة – البيان)

أنجزت هيئة كهرباء ومياه الشارقة شبكة الغاز الطبيعي في جميع مناطق الرحمانية، بطول 305 كيلومترات، ليصل طول الشبكة في مدينة الشارقة إلى 1750 كم، كما تعمل حالياً على تنفيذ خط استراتيجي من محطة الرحمانية إلى منطقة مويلح التجارية بطول 16 كم لخدمة المنطقة وعدد من المناطق والمشاريع التطويرية مثل الواحة ونسمة والزاهية، وغيرها من المشاريع الجديدة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كما تعمل الهيئة حالياً على توصيل الخدمات لأهالي مناطق الرحمانية والاستفادة من محطة ضخ الغاز الطبيعي التي تم تشغيلها، وذلك بحسب الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، الذي أكد أن هناك 5 محطات ضخ وتوزيع للغاز الطبيعي في الشارقة، كما تم توصيل الخدمات لعدد 700 فيلا سكنية لأهالي الرحمانية، وجار التوصيل لباقي المباني، كما تم البدء في تنفيذ شبكة الغاز الطبيعي لمناطق السيوح، وسيتم البدء في تنفيذ الشبكة للمشاريع التطويرية.

وأضاف الليم أن شبكة الغاز الطبيعي ومحطة الضخ تعمل وفق أفضل المواصفات الفنية، وتم مراعاة أعلى نظم الأمان والسلامة العالمية في إنشاء الشبكة والمحطة التي تخدم عدداً من المناطق والتوسعات الجديدة والمشروعات التطويرية، مشيراً إلى أن خطة الهيئة تهدف إلى وصول الغاز الطبيعي إلى جميع المناطق بالشارقة، وفي هذا الإطار يتم عمل دراسات مستمرة لإنشاء محطات وتنفيذ تمديدات بمدينة الشارقة، وذلك لتوفير خدمات الغاز الطبيعي لجميع المناطق والتوسعات بالمدينة، حيث ارتفع عدد محطات ضخ وتوزيع الغاز الطبيعي في إمارة الشارقة ليصل إلى 5 محطات تعمل وفق أفضل المواصفات العالمية وتشمل محطة المجاز ودوار الصناعية الخامس ومحطة الرحمانية الجديدة ومحطة كلباء ومحطة خورفكان.

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