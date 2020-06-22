خدمة «الناموس» في «كهرباء دبي» تدعم جاذبية دبي الاستثمارية

المصدر: دبي - البيان

تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تشجيع الاستثمارات، وتحرص على إزالة كل العقبات،التي تقف في طريق نجاح المستثمرين، لتظل إمارة دبي مركز جذب للاستثمارات وأرض الفرص والإنجازات. ودأبت الهيئة على إطلاق البرامج والمبادرات المبتكرة، التي تسهل الأعمال، وتضمن استمراريتها، وفق أعلى معايير الكفاءة والاعتمادية والتوافرية، ما يعزز ريادتها وتميزها.

وفي إطار جهودها للمساهمة في تعزيز ازدهار اقتصاد دبي، والتزامها ببناء علاقات وطيدة وتأسيس شراكات استراتيجية مع المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة؛ المحلية والإقليمية والعالمية، أطلقت الهيئة عام 2014 خدمة «الناموس» الخاصة بالاستشاريين والمقاولين، وقللت المدة اللازمة للتوصيلات الجديدة للمتعاملين في القطاعين التجاري والصناعي إلى 5 أيام، وفي خطوة واحدة فقط، مع مواصلة الإعفاء من رسوم التوصيل ومبلغ التأمين حتى 150 كيلووات.

وجاءت هذه الخطوة ضمن حزمة التسهيلات، التي توفرها الهيئة للمشروعات الصناعية والتجارية. وتعد المدة اللازمة لتوصيل الكهرباء في دولة الإمارات، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، الأقل عالمياً بحسب تقرير البنك الدولي، الذي حدد 18 يوماً للحصول على العلامة الكاملة في مؤشر الوقت، ضمن محور الحصول على الكهرباء.

تعاون

وتعد خدمة «الناموس» ثمرة تعاون الهيئة الوثيق مع شركائها من الاستشاريين والمقاولين، ونجاحها في توفير بيئة عمل إيجابية، تحفز الابتكار واقتراح المبادرات التطويرية، والخروج بتوصيات تعمل على تسهيل وتسريع آلية الحصول على خدمات الكهرباء، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وقد أسهمت خدمة «الناموس» في تعزيز تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث احتفظت الدولة، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، للعام الثالث على التوالي، على المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء، وبكل مؤشرات المحور وبعلامة كاملة 100 %، بحسب تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2020، والذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 190 اقتصاداً حول العالم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: إن الهيئة ملتزمة بتشجيع التعاون والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، لما فيه مصلحة جميع الأطراف، حيث تؤمن الهيئة بأن الشراكات الناجحة لا تهدف إلى تحقيق نجاحات فردية، وإنما تسعى إلى تحقيق النجاح الجماعي، وتعزيز سعادة الفرد والمجتمع، ولن يتحقق ذلك إلا بوجود البيئة المحفزة، التي تشجع مثل هذا التعاون، والعزيمة لتحقيق النجاح عبر التعاون والعمل المشترك.

وأضاف: «نهتدي بكلمات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، «لماذا نحن هنا؟ لكي نمكّن المستثمر من تحقيق النجاح، إذا لم يحقق النجاح فسيفشل هو، وسنفشل نحن، وإذا حقق النجاح فسينجح هو وسننجح نحن».

وأعلنت الهيئة أن عدد الطلبات التي تلقتها لتوصيل الكهرباء، من خلال خدمة الناموس بلغ 6124 طلباً منذ إطلاق الخدمة وحتى نهاية أبريل 2020.

حرص

أكدت «كهرباء دبي» حرصها على تلبية كل الطلبات كالمعتاد، وفق أعلى معايير الجودة والسرعة، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لضمان تلبية الطلبات دون المساس بصحة وسلامة المعنيين، لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

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