«الصحة» تستأنف خدماتها تدريجياً بأفضل الإجراءات الاحترازية

المصدر: دبي - البيان

بعد استكمال جميع إجراءات الجهوزية من ناحية الكوادر الطبية والبنية التحتية والمعدات والمستلزمات الطبية وفق أعلى معايير وممارسات الجودة والسلامة ومكافحة العدوى، والاستعداد التام للتعامل مع أي مستجدات طارئة، استأنفت أمس وزارة الصحة ووقاية المجتمع بشكل تدريجي تقديم خدمات الرعاية الصحية في منشآتها بطريقة آمنة لتلبية احتياجات المرضى في جميع التخصصات وبمختلف نقاط تقديم الخدمة في المستشفيات، وذلك في إطار تعزيز استمرار العمل الحكومي مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس «كوفيد 19»، والتطبيق الدقيق والكامل لكافة التدابير الوقائية التي تضمن أعلى مستويات الحماية للمرضى والكادر الطبي والمتعاملين.

كما صَدَرَ الدليل التنظيمي لخدمات المستشفيات بالتزامن مع استئناف الخدمات الصحية تدريجياً بناء على المعطيات الوقائية والاحترازية في ظل مستجدات جائحة كورونا، بهدف تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الصحة والسلامة، وفق سلسلة من الإرشادات والتعليمات التي من شـأنها تنظيم العمل وحماية صحة الموظفين والمتعاملين.

وتوفير بيئة تراعي أفضل وأعلى معايير الصحة والسلامة. مع الالتزام بالدليل الإرشادي الصادر عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بشأن العودة التدريجية لمقار العمل وتنظيم العمل الحكومي في الجهات الاتحادية.

احتياجات المرضى

ويلبي استئناف المستشفيات خدماتها وإجراء العمليات الجراحية المجدولة ذات الضرورة الطبية ضمن شروط، احتياجات المرضى في مختلف التخصصات بعد تعليقها بسبب تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى، إضافة إلى تقديم حزمة من الخدمات التخصصية في بعض المستشفيات مع ضمان التقيد الكامل بالإرشادات والتعليمات الوقائية، واستمرار إيقاف العمليات الجراحية التجميلية في كافة المستشفيات إلا للضرورة الطبية القصوى والبدء بتوفير خدمات الرعاية الصحية من خلال العيادات الخارجية التخصصية على الفترتين الصباحية والمسائية بنظام المواعيد.

وتشمل الخدمات التي سيتم الاستئناف بها كافة التخصصات الحيوية كالقلب والأطفال والباطنية والجراحة العامة والنساء والولادة والعظام، وخدمات الصحة النفسية، والتي تتضمن الاستشارات الطبية النفسية والاجتماعية وبرامج التأهيل لمرضى قسم الإدمان، وأقسام الأمراض النفسية الأخرى والطب النفسي المجتمعي.

رفع الجهوزية

وأكدت الدكتورة كلثوم البلوشي مدير إدارة المستشفيات أن قرار الاستئناف التدريجي لخدمات الرعاية الصحية في منشآت الوزارة، جاء بعد اتخاذ كافة الاستعدادات والاحتياطات اللازمة ورفع الجهوزية التشغيلية والطاقة الاستيعابية للموارد مدعمة بسياسات وإجراءات وبروتوكولات علاجية ودليل تنظيمي، مع اتخاذ أقصى الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المرضى والكادر الطبي ووقاية الجميع من العدوى.

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