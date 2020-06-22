مستشفيات بالشارقة وعجمان تعاود استقبال المرضى في عياداتها الخارجية

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

بدأت بعض المستشفيات الحكومية والخاصة في الشارقة وعجمان باستقبال المرضى بصورة طبيعية في العيادات الخارجية من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء، وأخرى سوف تستقبلهم قريباً، داعية كافة المرضى إلى مراجعة تلك العيادات، كما أن تلك المستشفيات خلال الفترة الماضية كانت تستقبل المرضى عن بعد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، فيلتقي الطبيب المريض ومن ثم يقدم له الاستشارة، كما وفرت تلك المستشفيات كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من كاميرات حرارية عند المداخل والمعقمات والكمامات، وذلك حفاظاً على صحة المرضى المنومين والمراجعين والطاقم الطبي والفني العامل في تلك المستشفيات.

وأكد الدكتور عارف النورياني المدير الفني لمستشفى القاسمي بالشارقة أن إدارة المستشفى اتخذت كافة التدابير الاحترازية والوقائية التي وجهت بها وزارة الصحة ووقاية المجتمع حتى لا تنتقل عدوى فيروس كورونا للمرضى المنومين بالمستشفى، وذلك من خلال وضع كاميرات حرارية لفحص الداخلين، سواء للحالات الطارئة أو للأطباء العاملين بالمستشفى، من خلال موظفين موجودين عند مدخل المستشفى يسألون المرضى الداخلين عن ظروفهم الصحية وعن آخر بلد تمت زيارته أو القدوم منه، وتم تشكيل فرق عمل ميدانية على مستوى عالٍ من الكفاءة.

وقال النورياني إنه خلال إجراء العمليات لا يتم تجاهل المرضى الآخرين، فتقدم لهم الخدمات العلاجية الطبيعية، من عمليات طارئة، كالزائدة والمرارة وخلافها من العمليات، كما أن استراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع التي اتخذتها في جميع المستشفيات التابعة لها حدت من انتشار العدوى، فتم التحكم في عدد الحالات وشدة خطورتها، من خلال المسح الشامل للوقوف على الحالات قبل الدخول في مراحل متقدمة من المرض.

وأكدت الدكتورة حياة المازمي نائب المدير الفني لمستشفى القاسمي بالشارقة ومسؤولة العيادات بالمستشفى أن عدد العيادات بالمستشفى يبلغ 33 عيادة، كما أن هناك 24 تخصصاً بالمستشفى، وأن طريقة العمل في تلك العيادات افتراضية، من خلال اتصال الأطباء بالمرضى والاطمئنان على حالتهم، وأن ذلك النظام كان معمولاً به من قبل (كوفيد 19) كأن المريض جالس مع الطبيب صوتاً وصورة، فيتم تحديد مواعيد مع المرضى من قبل قسم التسجيل وإعطاؤهم المواعيد من خلال (لينك) يرسل للمريض، فيتواصل مع الطبيب كذلك صوتاً وصورة، الأمر الذي وجد استحساناً وقبولاً من المراجعين وردود أفعال إيجابية، لافتة إلى أنه شهرياً يتم التواصل مع 5000 مريض افتراضياً فيعطون الاستشارات اللازمة على فترتين صباحية ومسائية.

توصيل

وبينت أنه كذلك يتم توصيل العلاجات والأدوية للمرضى في منازلهم من خلال تواصل الصيدلية، إضافة إلى شركة توصيل التي تم التعاقد معها لتوصيل الأدوية بالاتفاق مع وزارة "الصحة".

استقبال

وذكرت بشائر عبدالرحيم التميمي مدير العيادات الخارجية بمستشفى الجامعة أن كافة العيادات الخارجية بالمستشفى والتي يبلغ عددها 96 عيادة شاملة كافة التخصصات، تستقبل المرضى المراجعين، وكذلك قسم الطوارئ، فيتم التواصل باستمرار مع المرضى لإبلاغهم بالمواعيد، مبينة أن هناك تعقيماً دورياً يومياً لكافة أقسام المستشفى والمكاتب، كما تم توفير كافة الأجهزة الحرارية أمام المداخل ومواد التعقيم تجنباً لانتقال العدوى وحفاظاً على صحة العاملين في المستشفى والزوار والمراجعين، لافتة إلى أن هناك الكثير من المرضى أحجموا عن مراجعة المستشفى فتم التواصل معهم وإعلامهم بأن العيادات ما زالت تقدم كافة الخدمات للمرضى .

200 طبيب

وأكدت الدكتورة ريم عثمان الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني - الإمارات أن العيادات الخارجية في جميع المستشفيات تستقبل كافة المرضى في مختلف الأقسام من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساء وقسم الطوارئ 24 ساعة، حيث يتوافر في جميع فروعها 150 عيادة طبية يعمل بها 200 طبيب وطبيبة في مختلف التخصصات في تخصصات القلب والعظام والأطفال والنسائية والولادة والأورام والعمليات وعيادة الجلدية والباطنية والعيون والأذن والأنف والحنجرة، إضافة إلى عيادة الأسنان حسب تعليمات وزارة الصحة وجميعها تستقبل عدداً كبيراً من المرضى ويقدم لهم العلاج المناسب.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز