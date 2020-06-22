«الإسعاف الوطني» و«الأولمبياد الخاص» يقدمان ورشاً توعوية عن بُعد

المصدر: (أبوظبي-البيان)

بدأ «الإسعاف الوطني» بالتعاون مع مؤسسة «الأولمبياد الخاص الإماراتي» تقديم ورش افتراضية توعوية عن بعد عبر البث المباشر حول أسس الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، وتقدم الورش منذ مطلع الشهر الجاري عبر فريق الإسعاف الوطني من المدربين المؤهلين والمعتمدين دولياً، وتتوفر حصرياً لمنتسبي برامج وأنشطة الأولمبياد الخاص الإماراتي والعاملين في القطاع الرياضي لأصحاب الهمم بالدولة، وتستمر الورش الأسبوعية التي سجل فيها إلى الآن أكثر من 260 مشاركاً حتى نهاية شهر سبتمبر.

كما يقدم الإسعاف الوطني مع مؤسسة «الأولمبياد الخاص الإماراتي» برنامجا تثقيفيا مجتمعيا عبر شبكة الإنترنت عن الوقاية من العدوى «كوفيد 19» والحد من انتشارها، وسجل فيه أكثر من 200 مشارك حتى الآن.

وتأتي هذه المبادرة ضمن برامج «الإسعاف الوطني» للمسؤولية المجتمعية وفي إطار الاتفاقية التي أبرمت بين «الإسعاف الوطني» و«الأولمبياد الخاص الإماراتي» في ديسمبر العام الماضي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، والتي تعتبر جزءاً من التعاون القائم بينهما، لما لها من أهمية كبرى في نشر المعرفة الإسعافية المطلوبة بين أفراد المجتمع ووسط الفئات الداعمة لأنشطة مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي والرياضيين من فئات أصحاب الهمم، وتسهم في الحفاظ على حياة المرضى والمصابين.

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