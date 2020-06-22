«الصحة» تطلق مشروع ربط إلكتروني لخدمة أصحاب المعاشات العسكريين

المصدر: دبي - البيان

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة المالية بحكومة دبي، مشروع الربط الإلكتروني بين أنظمة المعلومات في إدارة الطب الوقائي، وذلك بالتعاون مع دائرة «دبي الذكية»، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات والتأمينات الاجتماعية من العسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي، حيث بلغت نسبة المنتفعين من هذا الربط نحو 80 % من إجمالي المتعاملين.

ويسهم مشروع الربط الإلكتروني، الذي نفذ بالتعاون مع «دبي الذكية»، في تحسين جودة الخدمات للمتعاملين من أصحاب المعاشات، وذلك بتيسير آلية تحديث بياناتهم وإلغاء الحاجة للحضور الشخصي إلى مراكز الخدمة من أجل الإجراءات المتعلقة بالإقرار السنوي، ويساهم إنجاز الربط الإلكتروني في إلغاء أكثر من 1,500 زيارة سنوية إلى مركز الخدمة التابع لدائرة المالية.

ويندرج مشروع «الربط الحكومي للخدمات» ضمن مبادرات الحكومة الذكية، حيث يساعد الجهات الاتحادية والمحلية على تقديم خدماتها بشكل مترابط ومتكامل مع تبادل البيانات بانسيابية بين أنظمة تلك الجهات.

الحكومة الذكية

وأكد عوض الكتبي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن إطلاق هذا المشروع يأتي تماشياً مع منظومة التميز الحكومي، ومبادرة الحكومة الذكية لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، مؤكداً حرص الوزارة على إقامة شراكات مع مختلف الجهات الحكومية لتطوير منظومة الخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين، وتعزيز عملية التواصل بين الجهات المحلية والاتحادية وتنسيق الجهود المشتركة.

سعادة المتعاملين

وقال محمد حمد الشحي، نائب المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي: إن مشروع الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين من أصحاب المعاشات في حكومة دبي، يأتي في إطار مواكبة الدائرة لأحدث التطوّرات التقنية، يساهم في تلبية توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المتمثلة في رفع سعادة المتعاملين والتيسير عليهم والتقليل من مراجعي مراكز الخدمة.

من جانبه، أكّد اللواء يوسف عبد الملك أهلي، مدير إدارة المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين في دائرة المالية بحكومة دبي، أهمية الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ضمن حرص الدائرة على تقديم أرفع مستوى من الخدمات للمتعاملين معها من أصحاب المعاشات.

تطوير

قال وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية: نحرص من خلال تطوير وتنفيذ خدمات إلكترونية مؤتمتة بشكل كامل، إلى تعزيز التعاون المشترك مع الجهات الحكومية، وتسريع ودفع عجلة إنجازات التحول الإلكتروني بمختلف القطاعات في حكومة دبي.

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