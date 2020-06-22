«إسعاف دبي» تجري فحوص «كوفيد 19» في حتا وتكرم المتطوعين

المصدر: (دبي - البيان)

ضمن مبادرتها المجتمعية (فحصك علينا) وفي إطار استراتيجيتها وهدفها المتمثّل في رفاهية وسعادة المتعاملين، زارت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وبالتنسيق مع فريق عمل وحدة الفحص المتنقلة بالمؤسسة مدينة حتا الخميس الماضي لإجراء فحوص كورونا لكبار المواطنين والمواطنات وأصحاب الهمم والحوامل والأطفال داخل منازلهم تخفيفاً عنهم.

وقال خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: هدفنا الأول من عمل وحدة الفحص المتنقلة هو الوصول إلى تلك الفئات وحمايتهم في منازلهم بدلاً من خروجهم لطلب الرعاية الصحية في تلك الظروف وخاصة حالة الاشتباه بالإصابة بالفيروس لافتاً إلى أن فريق عمل الوحدة المتنقلة تابع الزيارات لهم في مدينة حتا وما جاورها وأن إسعاف دبي تذهب إلى حيث يجب أن تكون ولا تنتظر نداء الاستغاثة، مؤكداً توفير المستلزمات وفق أعلى المعايير التي تتطلبها عملية الفحص الخاص بفيروس كورونا.

وعبّر أهالي حتا عن بالغ سعادتهم بالخدمة وعن عميق شكرهم للجهود الكبيرة المبذولة في الحفاظ على حياة الناس وتأمين كافة السبل لضمان صحة وسلامة الجمهور. من ناحية أخرى نظمت المؤسسة حفلاً لتكريم المتطوعين في مبادرة (يوم لدبي) التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهدف ترسيخ ثقافة التطوع في المجتمع.

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