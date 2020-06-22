10 % من عائدات مبيعات التجزئة للمساهمة في تحقيق المساواة في تعلّم الطلاب عن بعد

المصدر: دبي - البيان

كشفت مجموعة ستار جيمس، المورد الرئيس لمجوهرات الألماس الفاخرة في الشرق الأوسط، عن دعمها لمؤسسة دبي العطاء بـ 10 ٪ من عائدات مبيعات التجزئة لديها في الفترة من 1 يونيو ولغاية 31 أغسطس 2020، وهي الخطوة الأولى من هذا النوع لمجموعة متخصصة في بيع مجوهرات الألماس في الإمارات.

وتمتلك مجموعة ستار جيمس العالمية للألماس أربعة متاجر للبيع بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقع في دبي مول ومول الإمارات ومجمع الذهب والألماس، وسوف تتم عملية الدعم من خلال مبيعات التجزئة في جميع المتاجر، على أن يتم توجيه 10 % من العائدات إلى حملة «التعليم من دون انقطاع» التي أطلقتها مؤسسة دبي العطاء إثر تفشي جائحة (كوفيد 19) في العالم، وهي حملة وطنية لجمع التبرعات لمواجهة تأثيرات هذه الجائحة في تعليم الأطفال والشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي ثمرة لجهود مشتركة بين دبي العطاء ووزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتركز هذه الحملة على دعم الأطفال والشباب من الأسر ذات الدخل المنخفض، والذين لا يستطيعون شراء جهاز حاسوب أو حاسوب محمول أو جهاز لوحي، حتى يتمكنوا من الانضمام إلى أقرانهم في التعلّم عن بعد من المنزل.

وقال الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء وعضو مجلس إدارتها: «نحن ممتنون للغاية لمجموعة ستار جيمس للمجوهرات (دي إم سي سي) لسخائها والتزامها دعم حملة التعليم من دون انقطاع.

ويعكس هذا التبرع روح التعاون والعمل الإنساني الراسخ في المجتمع الإماراتي، ولا سيما في القطاع الخاص. ومن دون شك، سيساهم هذا التبرع في توفير أجهزة حاسوب للطلبة من الأسر المتعففة من مواطنين ومقيمين في الإمارات للانضمام إلى أقرانهم في التعلم عن بُعد بشكل آمن من منازلهم».

وحول أهمية رد الجميل للمجتمع وتحمّل المسؤولية المجتمعية خلال الأوقات الصعبة، قال شايلش جافيري، رئيس ومؤسس مجموعة ستار جيمس للألماس: «من واجبنا كشركة محليّة ناجحة أن نرد الجميل للمجتمع، وخاصة بعد أن أثّرت جائحة (كوفيد 19) في نظام التعليم التقليدي بشكل مباشر ».

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