مدير عام بلدية دبي لــ «البيان»: 90 % إنجاز مشروع النفق العميق لتصريف مياه الأمطار

المصدر: دبي - وائل نعيم

كشف داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، لــ «البيان» أن نسبة إنجاز مشروع النفق العميق لتصريف مياه الأمطار، تبلغ نحو 90 %، والعمل مستمر من دون توقف، وحسب الخطة الزمنية الموضوعة، ولم تتأثر خلال فترة التعقيم الوطني، وخلال الفترة الاستثنائية، حيث تم الانتهاء من المرحلة الرابعة والأخيرة من حفر النفق، وهو وصول الحفارة إلى نقطة النهاية في الجزيرة الاصطناعية، بالقرب من ميناء جبل علي، بعد المرور من أسفل شارع الشيخ زايد، حيث بلغ طول حفر هذه المرحلة إلى 2.5 كيلو متر، وبذلك يصل المشروع إلى نهاية مرحلة حفر النفق العميق، بطول 10.3 كيلو مترات، حيث تم إنجاز أول مرحلة بتاريخ 25 سبتمبر 2019، وبذلك، أصبح النفق جاهزاً للربط والتشغيل الفعلي الذي سيتم في شهر أكتوبر 2020.

وأضاف: تم الانتهاء من صب 66 ألف متر مكعب من الخرسانة لمحطة الضخ الرئيسة، و12 ألف طن من حديد التسليح، والتي ستتمكن من استيعاب 110 أمتار مكعب من المياه في الثانية، أي ما يعادل تصريف 9.5 ملايين متر مكعب في اليوم.

وأوضح الهاجري: «إن مشروع النفق العميق لتصريف مياه الأمطار، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يعتبر أحدث تطوير للبنية التحتية في الإمارة، وبأفضل التقنيات، لتكون دبي واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية في العالم، كما يعتبر المشروع، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لتصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية السطحية، من خلال تجميع المياه وتخزينها، ثم صرفها إلى البحر، ويمثل حلاً بعيد المدى لمعالجة مشكلة صرف مياه الأمطار، وحلاً مجدياً لـ 100 عام مقبلة، وعبر هذا المشروع، يتم تجميع وتوصيل مياه الأمطار والمياه الجوفية السطحية في أنفاق عميقة، وتوصيلها بمياه الخليج لتصريفها».

تطوير

وتابع: سيكون لمشروع النفق العميق، أثر كبير في تطوير البنية التحتية لتصريف مياه الأمطار أو المياه الجوفية، لمنطقة مدينة آل مكتوم بشكل عام، ومنطقة مشروع إكسبو 2020، ومدينة المطار بشكل خاص، كما يمنح المشروع دعماً هائلاً للبنية التحتية بمنطقة الاستثمارات بجبل علي، وسيبقى في الخدمة لمدة قرن، حيث يمثل المشروع عنصراً أساسياً في مواجهة التحديات الناجمة عن مياه الأمطار للأعوام المئة المقبلة، بطاقة استيعابية تصل إلى 110 أمتار مكعبة من المياه في الثانية الواحدة، أو ما يعادل 6600 طن في الدقيقة، ويستخدم المشروع منطقة واسعة، تضم «مطار آل مكتوم» و«منطقة إكسبو 2020»، وكذلك المناطق التطويرية المجاورة، وتم حفر النفق عن طريق آلتين، تتراوح أعماقهما من 45 إلى 60 متراً، بقطر 11 متراً، وطول يصل إلى 10.5 كيلومترات.

قيمة

وتبلغ قيمة المشروع الإجمالية 2.5 مليار درهم، ويهدف إلى إنشاء نظام صرف متكامل ومستدام، لتجميع مياه الأمطار والمياه السطحية من منطقة إكسبو 2020، ومطار آل مكتوم الدولي، وجبل علي، والمناطق التطويرية المحيطة، وبذلك سيخدم المشروع مساحة إجمالية تصل لـ 490 كيلومتراً مربعاً، كما يحقق المشروع، الهدف الاستراتيجي للبلدية في نمو المدينة، عن طريق إدارة بنية تحتية متطورة، فضلاً عن تحقيق استراتيجية الإمارات للطاقة النظيفة والتغيير المناخي والأمن المائي. ويستند المشروع إلى محطة ضخ واحدة فقط، وذلك بسبب اعتماد النظام بالجاذبية الأرضية، وليس محطات الضخ.

ويعتبر مشروع النفق العميق لتصريف مياه الأمطار، أحد أهم المشاريع العملاقة في دبي، حيث يسهم في تعزيز تميز البنية التحتية للإمارة، وسيفيد دبي لمدة 100 عام مقبلة، دون صيانة أو مشكلات صرف صحي أو غيرها، كما سيسهم في رفد دبي بالعديد من الأماكن الترفيهية والخدمية ذات المنظور العالمي، كمدينة ذكية لديها رؤية استراتيجية عميقة، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أن تكون دبي مدينة استدامة رفاهية العيش، مع رؤية تخطيط سليمة وذكية ومستمرة.

معايير

ووفرت بلدية دبي، جميع المتطلبات والاشتراطات الخاصة بالسلامة المهنية، وفقاً لأفضل المعايير العالمية، ما أسهم في عدم تسجيل إصابات أو حوادث، وذلك بالتعاون مع الاستشاري والمقاول، حيث قام فريق بلدية دبي، بوضع اشتراطات ومنهاج عمل محدد لكل نشاط في الموقع، استناداً إلى معايير السلامة العالمية، والتي تحمي العمالة، حيث تشكل سلامتهم أولوية في جميع المشاريع التي تنفذها بلدية دبي في مختلف المجالات، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة، حيث يقوم المهندسون المشرفون على المشروع من البلدية، والمقاول والاستشاري، بزيارات ميدانية دورية، وزيارات غير مخططة، للتأكد أن إجراءات السلامة تنفذ على أكمل وجه، وفقاً لأفضل معايير السلامة العالمية.

ويهدف مشروع نفق تصريف مياه الأمطار لمدينة دبي، إلى تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية لجميع المناطق المخدومة، ويتميز المشروع بمواصفات فنية وهندسية وتقنية عالية المستوى، ويستهدف حل مشكلات تجمع مياه الأمطار في الشوارع والمناطق السكنية، في حال سقوط الأمطار، من خلال توفير بنية تحتية عالية الجودة، تلبي حاجات الفرد والمجتمع، وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية. كما يشمل المشروع بناء خطوط تصريف مياه الأمطار تحت الأرض، باستخدام تكنولوجيا الأنفاق المبتكرة، ما يسهم في تقليل أضرار الأعمال الإنشائية إلى أدنى حد، خاصة أن تكنولوجيا الأنفاق المبتكرة، ستضمن خلال فترة تنفيذ المشروع، التقليل من الأضرار الإنشائية على سطح الأرض، بما فيها الطرق والمرور وغيرها من المرافق.

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