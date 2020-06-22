زراعة أكثر من 18644 شتلة في الظفرة

المصدر: (الظفرة- البيان)

انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة، التي تحرص على مكافحة التصحر وزيادة الرقعة الزراعية استكمالاً لنهج الوالد المؤسس رجل البيئة الأول المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، قامت قطاعات بلدية منطقة الظفرة بزراعة أكثر من 18644 شتلة، تضم أنواعاً من أشجار الغاف والأراك والنباتات البرية المحلية على مستوى مدن المنطقة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر، بهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة، والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة.

وتحرص بلدية منطقة الظفرة على مكافحة التصحر ونشر الرقعة الخضراء، من خلال زراعة أنواع مختلفة من النباتات البرية المحلية، واستخدامها في عمليات التجميل الطبيعي، والمحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها وخصوصاً المياه الجوفية، وإبراز النباتات البرية في المشاريع كعناصر نباتية مؤهلة، تستخدم في الزراعات التجميلية في الإمارة، لما لها من خصائص بيئية عظيمة، بالإضافة إلى زراعة أشجار الغاف وإكثارها، لتكون ملاذاً للطيور والحيوانات البرية، كما تعتبر شجرة الغاف رمزاً للتسامح، وهي من الموروث البيئي لدولة الإمارات.

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