تعاون تدريبي بين أكاديمية أبوظبي الحكومية وصندوق الوطن

المصدر: أبوظبي- البيان

وقعت أكاديمية أبوظبي الحكومية- المزود الرائد للبرامج التدريبية لموظفي حكومة أبوظبي- مذكرة تفاهم مع صندوق الوطن للتعاون في الفعاليات والمؤتمرات والأنشطة، التي من شأنها تعزيز المفاهيم الإنسانية والوطنية والقيم الاجتماعية للدولة، كما ستعمل الأكاديمية على تطوير برامج تدريبية مخصصة، تخدم جميع المتدربين المرشحين من الصندوق.

وسيعمل الجانبان معاً على تحديد أفضل المواهب المحلية، وضمان حصولهم على البرامج والدورات التدريبية المختلفة، التي تقدمها الأكاديمية عبر منصتها.

ويقدم «صندوق الوطن» حالياً 18 مبادرة، تهدف إلى تحديد وتطوير المواهب الإماراتية المتميزة من مختلف الفئات العمرية، منها برنامج «المبرمج الإماراتي»، الذي يهدف إلى تعليم الأطفال الإماراتيين، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 أعوام و14 عاماً أساسيات البرمجة بطريقة ممتعة وتفاعلية.

وساعد البرنامج حتى اليوم في تعليم أكثر من 3200 طالب وطالبة أساسيات البرمجة، وتسجيل أكثر من 500 من الطلبة المتميزين في برامج البرمجة المتقدمة.

كما يهدف برنامج «موهبتنا» إلى اكتشاف ودعم الطلاب الإماراتيين المميزين، وتنمية مهاراتهم من خلال مجموعة متنوعة من البرامج العالمية المتخصصة، التي تعنى بتطوير قدراتهم وتوسيع آفاقهم وتشمل دوراته الروبوتات والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال.

ويتطلع البنامج إلى اكتشاف أكثر من 2000 طالب موهوب خلال العام المقبل.

وقال أحمد محمود فكري مدير عام صندوق الوطن بالإنابة إن «صندوق الوطن» يعد مبادرة وطنية، أطلقها رجال أعمال إماراتيون لدعم المشاريع البحثية المتعلقة بحقبة ما بعد النفط، مضيفا: «إننا وضعنا نصب أعيننا أهدافاً استراتيجية تتمثل بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة في الدولة، للقيام بمهمتنا وضمان التنمية المستدامة».

جهود

من جانبها قالت علياء عبدالله المزروعي مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية بالإنابة إن شراكتنا مع «صندوق الوطن» تدعم جهود الارتقاء بالكفاءات الوطنية في أبوظبي، ولقد تابعنا منذ فترة البرامج التي يقدمها الصندوق لمختلف فئات مجتمعنا ونحن حريصون على تأطير شراكتنا، بما يسمح لنا بتوسيع نطاق وصولنا إلى المزيد منها، والعمل معاً جنباً إلى جنب مع الصندوق بما يضمن تعزيز حياة الشباب في جميع أنحاء الإمارة.

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