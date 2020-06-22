«صحة دبي» تفتح باب التسجيل في 6 برامج للزمالة للأطباء المواطنين

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الصحة بدبي عن فتح باب التسجيل في (6) برامج زمالة للأطباء المواطنين المبتعثين من القطاعات الصحية المعتمدة بالدولة، وذلك خلال الفترة التي بدأت أمس (21 يونيو الجاري) وتستمر حتى 11 يوليو المقبل، لإتمام متطلبات التدريب في المنشآت التابعة لهيئة الصحة بدبي ضمن معايير وشروط المجلس العربي للتخصصات الصحية، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والكلية الإيرلندية للممارسين الصحيين.

وقالت الدكتورة وديعة محمد شريف مديرة إدارة التعليم الطبي والأبحاث بهيئة الصحة بدبي: إن الهيئة أتاحت هذا العام وأول مرة الفرصة أمام الأطباء المواطنين العاملين في كافة القطاعات الصحية المعتمدة بدولة الإمارات للالتحاق ببرامج الزمالة المختلفة المتعلقة بزمالة أمراض القلب من المجلس العربي للتخصصات الصحية مدة (3) سنوات تدريبية، وزمالة أمراض الجهاز الهضمي المعتمدة من المجلس العربي للتخصصات الصحية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية مدة (3) سنوات تدريبية، وزمالة أمراض الدم المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مدة سنتين تدريبيتين، وزمالة الأمراض الصدرية للكبار من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مدة سنتين تدريبيتين، وزمالة العناية المركزة للأطفال الخدج من المجلس العربي للتخصصات الصحية مدة سنتين تدريبيتين، وزمالة صحة الأمومة والطفولة المعتمدة من الكلية الأيرلندية للممارسين الصحيين مدة سنة تدريبية.

وأشارت مديرة إدارة التعليم الطبي والأبحاث إلى جهود الهيئة وتوجهاتها المستقبلية للحصول على الاعتراف لبرامج الزمالة في الطب النفسي للأطفال، والسكري والغدد الصماء، والأمراض المعدية، وأمراض الكلى.

معايير

وأوضحت الدكتورة وديعة شريف شروط ومعايير الالتحاق ببرامج الزمالة وهي: أن يكون الطبيب المرشح من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يقل آخر تقييم له عن جيد جداً، وأن يكون حاصلاً على شهادة الاختصاص من المجلس العربي للتخصصات الصحية/‏ الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وقالت: إن آلية التسجيل في برامج الزمالة تتم من خلال تعبئة وإرسال نموذج طلب التقديم مع كافة المستندات المطلوبة إلى إدارة التعليم الطبي والأبحاث عبر البريد الإلكتروني fellowship@dha.gov.ae، مشيرة إلى أن الهيئة ستقوم بالإعلان عن المرشحين المقبولين في مختلف البرامج خلال شهر أغسطس المقبل بعد فرز الطلبات والمفاضلة حسب المعايير والمقابلات الشخصية ليتم المباشرة في التدريب خلال شهر سبتمبر 2020م.

مستندات

وأوضحت مديرة إدارة التعليم الطبي والأبحاث بهيئة الصحة بدبي المتطلبات والمستندات اللازمة للتقدم لبرامج الزمالة في الهيئة والمتمثلة في إرفاق صورة من جواز السفر ساري الصلاحية، وصورة من الهوية الوطنية سارية الصلاحية، وصورة من الشهادة التخصصية للأمراض الباطنية للتخصصات التابعة للباطنية أو الشهادة التخصصية لطب الأطفال للتخصصات التابعة لطب الأطفال، ورسالة لمن يهمه الأمر تفيد العمل في قسم الأمراض الباطنية مدة لا تقل عن سنتين، ورسالة توصية من رئيس قسم الأمراض الباطنية، ورسالة عدم ممانعة من جهة العمل، وصورة من رخصة الممارسة المهنية، ونسخة من آخر تقييم للطبيب، إضافة إلى تعبئة نموذج طلب برامج الزمالة.

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