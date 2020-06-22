العور: «حمدان الذكية» تسخّر التكنولوجيا لتغيير منظومة التعليم

المصدر: دبي- البيان

استعرض الدكتور منصور العور رئيس «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، أفضل الممارسات الداعمة لمسار الاستدامة ضمن قطاع التعليم، استلهاماً من النهج السبّاق الذي تتبناه «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، تجاه تحفيز الابتكار والتكنولوجيا والتحول الذكي، مشدّداً العزم على مواصلة تسخير التكنولوجيا المتقدمة، مثل «إنترنت الأشياء» و«الذكاء الاصطناعي»، في إحداث تغيير جذري في المنظومة التعليمية، لتوفير التعليم الأفضل لمبتكري ومبدعي المستقبل. جاء ذلك خلال مداخلته الإلكترونية خلال حلقة نقاشية أقيمت على هامش «أسبوع هانيويل للتكنولوجيا الافتراضية»، بعنوان «الاستدامة التشغيلية والحاجة إلى تحسين التكلفة».

وسلّط العور، الضوء على البنية التحتية والتكنولوجية المتفوقة، التي عززت ريادة الجامعة، كأول نواة للتعليم الذكي في العالم العربي، وأبرزها «مبادرة التعليم المجتمعي الذكي»، و«الحرم الجامعي الذكي»، و«نظرية الألعاب في التعلم»، مشيراً إلى أهمية الشراكات الاستراتيجية التي تربط الجامعة مع نخبة الجهات الرائدة على المستوى العالمي، تجسيداً لمبدئها المتمثل في «التشارك في النمو» للنهوض بالتعليم، وفق ثلاث ركائز أساسية، هي «الابتكار والانطلاق والتحول».

وأضاف العور: «يجمعنا بـ «هانيويل» تعاون بنّاء، شكل دفعة متقدمة على درب تطوير وتعزيز ابتكارات إنترنت الأشياء المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وتحليلات البيانات لبيئة البناء، وتوظيفها في دعم كفاءة الطاقة والتشغيل، وهو ما تُرجم في إطلاق باكورة المناطق الاقتصادية والإبداعية الحرة في دولة الإمارات، وتحويل الحرم الجامعي إلى مبنىً مستدام ومتكامل، يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، مع إرساء دعائم متينة لتطوير مرافق تفاعلية ذكية ومستدامة، تخلق بيئة تعليمية محفزة على الابتكار والإبداع والتميز، في سبقٍ عالمي، يدعم تطلعاتنا في أن نسبق جامعات العالم بفارق عشر سنوات».

واختتم العور مداخلته الإلكترونية، بمشاركة الحضور رؤى استشرافية حول مستقبل التعلم عبر الإنترنت، مستعرضاً أبرز الاتجاهات الجديدة والناشئة ضمن الفضاء الرقمي، والتي تمثل، من وجهة نظره، دفعة قوية باتجاه التمكين والتطوير والاستدامة في المستقبل.

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