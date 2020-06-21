سهيل المزروعي يوجه بالتحقيق في شكوى مواطنة

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بالتحقيق خلال 24 ساعة في المقطع المرئي المنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي تشتكي فيه مواطنة من بعض إجراءات الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه.

وأكد معاليه أن كافة ملاحظات المواطنة في المادة المرئية محل تقدير واهتمام مباشر منه وقد تم التوجيه بالتواصل معها وتقديم الخدمة لها بصورة متكاملة، إلى جانب تقييم الإجراءات وتطوير آليات جديدة لخدمة كبار المواطنين باعتبارهم ركيزة مجتمع الإمارات.

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