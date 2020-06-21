سفير أذربيجان يشيد بمساعدات الإمارات لبلاده في مكافحة كورونا

المصدر: وام

أعرب ماهر محمد علاييف سفير جمهورية أذربيجان لدى الدولة عن تقديره لدعم دولة الإمارات لبلاده مع إرسالها اليوم طائرة مساعدات تحمل 11 طنا من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص لدعم جهود 11 ألفاً من العاملين في بلاده بمجال الصحة وتعزيز قدراتهم في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكد أن التعاون والتآزر بين مختلف دول العالم خلال الفترة الحالية هو السبيل لمساعدتنا على تجاوز تداعيات هذه الجائحة.

من جانبها قالت الدكتورة دينا عساف المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى الدولة إن دولة الامارات تواصل نهجها الانساني الرائد في دعم دول العالم ومساندتها لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

وأكدت أن دولة الامارات نموذج فريد في العطاء الإنساني داعية دول العالم إلى الاقتداء بهذا النموذج الإماراتي الفريد.

وقدمت دولة الإمارات أكثر من 946 طنا من المساعدات لأكثر من 67 دولة استفاد منها نحو 946 ألفا من العاملين في المجال الطبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز