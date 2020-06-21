إجراءات عودة المقيمين إلى دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي ترحيبها بعودة المقيمين من أصحاب الإقامات الصادرة من إمارة دبي اعتباراً من يوم غد الاثنين (22 يونيو) عبر مطارات دبي ، كما أعلنت كيفية اجراءات العودة إلى دبي.

ويكون السماح بعودة المقيمين ممن يحملون إقامات صادرة من إمارة دبي من خلال الحجز المسبق على الرحلات المجدولة للقدوم لمطارات دبي من خلال الناقلات الجوية المختلفة، بحيث يتم تنسيق الموافقات للقدوم من خلال الربط المباشر بين الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي وشركات الطيران. ويجب على المقيم تعبئة "نموذج الإفصاح الصحي" قبل السفر من الجهة القادم منها للتأكد من خلوه من أي أعراض صحية تشير لإمكانية الإصابة بفيروس كوفيد-19، إذ يحق لشركة الطيران رفض سفر المسافر حال وجود أي أعراض مرتبطة بفيروس كوفيد-19.

ولدى الوصول، سيتم إجراء فحص كورونا المعروف اختصاراً باسم (PCR) لجميع المقيمين عند عودتهم بسلامة الله إلى مطارات دبي، إضافة إلى ضرورة التأكد من تسجيل كل مقيم لدى عودته وقبل مغادرته لمبنى المطار، لبياناته كاملة في تطبيق COVID-19 DXB الذكي.

ويكون لزاماً على المُقيم القادم إلى دبي عدم مغادرة المنزل لحين ظهور نتيجة الفحص، وفي حال ثبوت إصابته بالفيروس، يتوجب عليه العزل المنزلي لمدة 14 يوم.

أما المقيمون في سكن مشترك أو في سكنات ذات كثافة عالية، في حال ثبوت إصابتهم بالفيروس، يجب عليهم العزل المؤسسي ويتكفّل صاحب العمل بتوفير العزل المؤسسي بما يتوافق مع الدليل المُعتمد عن مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا أو اختيار العزل المؤسسي المقدم من الحكومة مقابل دفع التكاليف الناجمة عن ذلك.



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