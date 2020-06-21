دبي تسمح بسفر المواطنين والمقيمين للخارج اعتباراً من 23 يونيو

المصدر: البيان الإلكتروني

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي ، أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي السماح بسفر المواطنين والمقيمين للخارج اعتباراً من 23 يونيو وبدء استقبال السياح والزوار عبر مطارات دبي اعتباراً من 7 يوليو وذلك وفق اشتراطات محددة.

وأعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي ترحيبها بعودة المقيمين من أصحاب الإقامات الصادرة من إمارة دبي اعتباراً من يوم غد الاثنين (22 يونيو) عبر مطارات دبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز