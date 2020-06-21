تنويه مهم من سفارة الإمارات في الأردن للمقيمين الراغبين في العودة إلى الدولة

المصدر: البيان الإلكتروني

خاطبت وزارة الخارجية الإماراتية والتعاون الدولي اليوم، وعبر حساب السفارة الإماراتية في العاصمة الأردنية عمان، المقيمين الراغبين بالعودة إلى الإمارات.

وقالت الخارجية عبر حساب السفارة الإماراتية في العاصمة الأردنية على تويتر، إن على الراغبين بالعودة إلى دولة الامارات من حاملي الاقامة في الدولة، استيفاء الاشتراطات الجديدة لدخول الدولة وهي:

1. الحصول على الموافقة المبدئية من موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

2. بعد قبول الطلب، تنتقل الموافقة إلى صفحة طلب إجراء فحص كورونا.

https://smartservices.ica.gov.ae/echannels/web/client/default.html#/login

ويكون على المتعامل إجراء فحص كورونا في الأردن حسب المستشفيات المعتمدة المبينة في موقع الهيئة، علماً بأن نتيجة الفحص تصدر في مدة أقصاها 48 ساعة، وتكون مدة صلاحية شهادة الفحص 4 أيام لدخول الدولة من تاريخ صدورها.

وعند الوصول للدولة يطبق البروتوكول الطبي Covid-19 لدولة الإمارات.

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