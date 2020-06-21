"مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن" تعقد 246 حلقة تحفيظ عن بعد

المصدر: وام

عقدت إدارة مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم - التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي - 246 حلقة تحفيظ للقرآن الكريم عن بعد بمشاركة 3564 طالبا من المنتسبين للمراكز وذلك وفق التقرير الذي أصدرته وتضمن إنجازاتها خلال النصف الأول من العام الجاري.

وتوجت المراكز 25 طالبا أتموا حفظ كتاب الله كاملا منهم 17 طالبا عبر منصة تعليم القرآن عن بعد و8 طلاب بداية العام الجاري بشكل مباشر.

في حين بلغ عدد الطلاب الحاصلين على الإجازة بسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 5 منهم 3 طلاب عن بعد وطالبان بشكل مباشر بداية العام وأشرف على الطلاب نخبة من المحفظين المتخصصين عن بعد.

وقال حمد محمد الخزرجي مدير إدارة المراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم إنه تماشيا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية اتخذت المراكز خطواتها بشأن استمرارية حلقاتها القرآنية وفعالياتها المتنوعة.. منوها بدور الأسر ودعمها لأبنائها ورعايتهم ومتابعتهم لهم خلال الدراسة في المراكز.

وأكد حرص الإدارة على إعداد برامج ومبادرات وحلقات تتناسب واحتياجات منتسبي المراكز بهدف تحفيزهم على التميز والنجاح بما يتماشى وطموحاتهم.

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