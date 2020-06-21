بلدية أبوظبي تنجز مشروع مسح بيانات شبكات الطرق

المصدر: وام

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي ممثلة في قطاع البنية التحتية وأصول البلدية مشروع مسح بيانات أصول البنية التحتية "شبكات الطرق" ضمن الحدود الإدارية لبلدية مدينة أبوظبي ونطاقها الجغرافي واختصاصاتها.

ويأت ذلك بهدف تحديث قاعدة البيانات المكانية للأصول وحالتها، والذي يثمر عن التخطيط الجيد لأعمال وأنشطة الصيانة وتحديد الأولويات من أجل رفع كفاءة أصول البنية التحتية وتقديم أجود الخدمات للعامة ومستخدمي الطرق والحفاظ على سلامة المجتمع.

وضمن هذا الإطار انتهت البلدية من مسح أصول رصف الطرق (13,400 حارة - كم).

وتضمن المشروع أعمال المسح للأصول الأخرى للطرق منها اللوحات المرورية بعدد يقارب 129000 لوحة مرورية، وأعمدة الإنارة بعدد 146,100، وممرات المشاة بما يقارب 11,000,000 م2، والحواجز والأسوار المعدنية حوالي 3,363,000 م، ومواقع عبور المشاة بما يقارب 11,400 منطقة عبور للمشاة، واللوحات الإرشادية للطرق بما يقارب 1,100 لوحة إرشادية، بالإضافة إلى مخففات السرعة- مطبات و علامات و رموز الطرق.

كما قام قطاع البنية التحتية وأصول البلدية بوضع الأسس والمنهجيات لأعمال المسح وفقاً للممارسات العالمية لضمان جودة الطرق والبنية التحتية، ولتحسين المظهر العام والحفاظ على طرق مدينة أبوظبي.

وأشارت البلدية إلى أن مشروع مسح بيانات بلدية مدينة أبوظبي يتكامل مع نظام "أصول" والمعني بإدارة أصول البنية التحتية من خلال تحديث البيانات وحالة الأصول في النظام ليتم لاحقاً التشغيل وإعداد خطط الصيانة والتخطيط المالي وتقدير فترات العمر الافتراضي للأصول لضمان الاستفادة من الأصول لأقصى فترة ممكنة وزيادة العمر الافتراضي لها.

وأضافت البلدية أنها ومن ضمن خططها الاستراتيجية تسعى للارتقاء المستمر بإمكانات وقدرات أصول البنية التحتية، بهدف مواكبة النمو الشامل الذي تشهده أبوظبي على كافة الصعد، لتوفير بنية تحتية قادرة على تحقيق تطلعات الشركاء وإسعاد أفراد المجتمع.

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