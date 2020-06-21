"صحة دبي" تفتح باب التسجيل في 6 برامج للزمالة

المصدر: وام

أعلنت هيئة الصحة بدبي عن فتح باب التسجيل في 6 برامج زمالة للأطباء المواطنين المبتعثين من القطاعات الصحية المعتمدة بالدولة وذلك اعتبارا من اليوم وحتى 11 يوليو المقبل لإتمام متطلبات التدريب في المنشآت التابعة لهيئة الصحة بدبي ضمن معايير وشروط المجلس العربي للتخصصات الصحية، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والكلية الإيرلندية للممارسين الصحيين.

وقالت الدكتورة وديعة محمد شريف مديرة إدارة التعليم الطبي والأبحاث بهيئة الصحة بدبي إن الهيئة أتاحت هذا العام ولأول مرة الفرصة امام الأطباء المواطنين العاملين في كافة القطاعات الصحية المعتمدة بدولة الإمارات للالتحاق ببرامج الزمالة المختلفة المتعلقة بزمالة أمراض القلب من المجلس العربي للتخصصات الصحية لمدة 3 سنوات تدريبية وزمالة أمراض الجهاز الهضمي المعتمدة من المجلس العربي للتخصصات الصحية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمدة 3 سنوات تدريبية وزمالة أمراض الدم المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمدة سنتين تدريبيتين.

وتابعت: إضافة إلى زمالة الأمراض الصدرية للكبار من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمدة سنتين تدريبيتين وزمالة العناية المركزة للأطفال الخدج من المجلس العربي للتخصصات الصحية لمدة سنتين تدريبيتين، وزمالة صحة الأمومة والطفولة المعتمدة من الكلية الأيرلندية للممارسين الصحيين لمدة سنة تدريبية.

وأشارت إلى جهود الهيئة وتوجهاتها المستقبلية للحصول على الاعتراف ببرامج الزمالة في الطب النفسي للأطفال والسكري والغدد الصماء والأمراض المعدية وأمراض الكلى موضحة شروط ومعايير الالتحاق ببرامج الزمالة وهي أن يكون الطبيب المرشح من مواطني دولة الإمارات وألا يقل آخر تقييم له عن جيد جدا وأن يكون حاصلا على شهادة الاختصاص من المجلس العربي للتخصصات الصحية/الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وذكرت مديرة إدارة التعليم الطبي والأبحاث بهيئة الصحة بدبي أن آلية التسجيل في برامج الزمالة تتم من خلال تعبئة وارسال نموذج طلب التقديم مع كافة المستندات المطلوبة الى إدارة التعليم الطبي والأبحاث عبر البريد الإلكتروني: fellowship@dha.gov.ae .

ولفتت إلى ان الهيئة ستقوم بالإعلان عن المرشحين المقبولين في مختلف البرامج خلال شهر أغسطس المقبل بعد فرز الطلبات والمفاضلة حسب المعايير والمقابلات الشخصية لتتم المباشرة في التدريب خلال شهر سبتمبر 2020، مشيرة إلى المتطلبات والمستندات اللازمة للتقدم لبرامج الزمالة في الهيئة.

يذكر ان برنامج الزمالة هو برنامج تدريبي علمي وعملي للأطباء يبدأ عادة بعد انتهاء الطبيب من برنامج الاختصاص "الإقامة" وحصوله على شهادة "البورد" أو ما يعادلها، فيما يطلق على الطبيب خلال فترة التدريب مسمى "طبيب زميل" ويكون قادرا على القيام بدور الطبيب المعالج أو الطبيب الاستشاري في المجال الاختصاصي الذي تدرب عليه.

وبعد الانتهاء من متطلبات الزمالة في التخصصات الفرعية بنجاح يسمح للطبيب بممارسة العمل دون إشراف مباشر من قبل الأطباء الآخرين، ويحصل الطبيب على شهادة مهنية تؤهله ليكون أخصائياً على مستوى عالٍ من المهنية.

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