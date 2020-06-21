«أطباء الامارات» يطلقون أكبر أكاديمية متنقلة للمحاكاة الطبية لدعم جهود خط الدفاع الأول

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

أطلقت مبادرة أطباء الإمارات أول وأكبر أكاديمية متنقلة في العالم لتدريب الأطباء لمواجهة فيروس كورونا باستخدام تقنية المحاكاة والتدريب الطبي، تهدف إلى تدريب الأطباء من العاملين في القطاعات الطبية الحكومية والخاصة وبناء قدراتهم وزيادة جاهزيتهم للاستجابة لمكافحة فيروس كورونا، لدعم خط الدفاع الأول من خلال إيجاد بيئة تدريبية على الأمور الفنية الصحية للتعامل مع تحديات مرض «كوفيد ـ 19» بالشراكة مع إمارات العطاء والوطنية للتدريب وأكاديمية جاهزية.

ويأتي إطلاق أكاديمية الامارات للمحاكاة الطبية المتنقلة بعد نجاح المرحلة التشغيلية الأولى من تدريب 100 طبيب وطبيبة من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة في مجال الاستجابة الطبية للطوارئ باستخدام وحدات صغيرة متنقلة للتدريب الطبي بالمحاكاة، وفق منهج معتمد، محلياً ودولياً، ومن خلال توأمة مع مؤسسات تدريبية عالمية واستكمالا للبرامج التدريبية للمركز الوطني للتدريب الطبي بالمحاكاة والذي دشن في وقت سابق بدعم من مؤسسة الشيخ محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب.

كما تأتي الاكاديمية المتنقلة للتدريب بالمحاكاة في إطار جهود أطباء الإمارات المتواصلة لبناء الكفاءات الصحية وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، من خلال توفير خدمات تدريبية بمواصفات عالمية لتعزيز النظام الصحي، وبناء نظم تعلم ذكية تواكب التغيرات المستقبلية، وبناء شراكات محلية وعالمية فاعلة، وذلك بالشراكة مع أبرز مراكز التدريب الأمريكية والبريطانية والإماراتية، وبالتعاون مع مصادر منظمة الصحة العالمية.

وتتضمن أكاديمية الإمارات للمحاكاة الطبية المتنقلة دمى مجهزة بأحدث التقنيات معده للتطبيق الافتراضي وعلى جميع التجهيزات اللازمة لتطبيق حالة افتراضية تحاكي الواقع، وتطبيق عملي للتعامل مع الحالات، كما تحوي غرفة كونترول لمتابعة التطبيق والتقييم لتدريب الممارسين الصحيين لمحاكاة الواقع الافتراضي، واطلاع الممارسين الصحين على كيفية التعامل كفريق واحد وآلية التواصل بين الفريق أثناء الحالات الإسكافية والحرجة والاستجابة السريعة للطوارئ.

وأكد الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، ورئيس إمارات العطاء، رئيس أطباء الامارات، الدكتور عادل الشامري، أن إطلاق اكاديمية الامارات للمحاكاة الطبية المتنقلة جاء بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية، ويأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقها أطباء الإمارات لدعم خط الدفاع الأول للحد من انتشار مرض فيروس كورونا، والتي صممت من قبل الشباب من أبناء زايد الخير في بادرة لرد الجميل للوطن.

وقال إن مبادرة أطباء الامارات ستقدم منحاً تدريبية مجانية لألف طبيب وطبيبة من المتقدمين للبرنامج، سواء من الكوادر الطبية من العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص في دولة الأمارات أو العاملين في المستشفيات الجامعية في الوطن العربي، باستخدام تقنية التدريب بالمحاكاة.

وأكد أن أكاديمية الإمارات للمحاكاة الطبية المتنقلة هي مبادرة تعد الأولى من نوعها للتدريب المتنقل بالمحاكاة للطاقم الطبي ويتضمن دورات عن أساسيات دعم الحياة، خلال الطوارئ والكوارث والأزمات، ودورة عن التعامل مع الأمراض الفيروسية، وبالأخص الكورونا، بهدف إعداد الكادر الطبي بكيفية الاستجابة للحالات الطارئة بشكل عامل، والتعامل مع مرضى الكورونا، بشكل خاص، من بداية كشف الحالات والتعريف بالحالة وعملية فرز الحالات ونقلها إلى مركز العلاج المختص، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الحالات التي سيتم علاجها في المركز الطبي، أو الحالات التي هي بحاجة إلى العزل في قسم الإنعاش، إن كانت حالة المشتبه متدهورة كثيراً، وكيفية استخدام جهاز التنفس الصناعي، والتعرف على برنامج الترصد الوبائي، وكيفية تسجيل الحالات ما بين حالات مشتبهة، وحالة مؤكدة من بعد أخذ عينات وإرسالها لعملية الفحص، إضافة إلى كيفية الوقاية من الفيروس، سواء للطاقم الطبي أو لمرافق المريض المصاب، وكيفية العزل المنزلي للأشخاص الذين لا يحتاجون إلى رعاية صحية.

وقالت الدكتورة نورة آل علي من القيادات الإماراتية التطوعية الشابة، إن إطلاق اكاديمية الامارات للمحاكاة الطبية المتنقلة تمثل نقلة نوعية وحلولاً تدريبية مبتكرة، لتطوير القدرات الذاتية للأطباء، للتكيف مع المتغيرات في إطار التعليم والتدريب المستمر، موضحة ان التدريب بالمحاكاة المعتمد هو المستخدم من قبل أشهر الجامعات والمؤسسات التعليمية العالمية.

وأكدت ان الاكاديمية المتنقلة تتيح رفع الجاهزية المؤسسية للمرافق الصحية الحالية والمستقبلية، إذ يساعد نقل التدريب إلى مواقع العمل من التأكد أن المعدات والمستلزمات، وكذلك أنظمة العمل القائمة، قادرة على التعامل بشكل فعال وآمن مع الحالات الصحية المتوقعة.

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