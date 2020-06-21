كهرباء الشارقة تنجز شبكة الغاز الطبيعي في الرحمانية

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أنجزت هيئة كهرباء ومياه الشارقة شبكة الغاز الطبيعي في جميع مناطق الرحمانية بطول 305 كيلو مترات ليصل طول الشبكة في مدينة الشارقة 1750 كم..

كما تعمل حالياً على تنفيذ خط استراتيجي من محطة الرحمانية إلى منطقة مويلح التجارية بطول 16 كم لخدمة المنطقة وعدد من المناطق والمشاريع التطويرية مثل الواحة ونسمة والزاهية وخلافها من المشاريع الجديدة وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

كما تعمل الهيئة حالياً على توصيل الخدمات لأهالي مناطق الرحمانية والاستفادة من محطة ضخ الغاز الطبيعي التي تم تشغيلها، وذلك بحسب الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، الذي أكد أن هناك 5 محطات ضخ وتوزيع للغاز الطبيعي في الشارقة.

كما تم توصيل الخدمات لعدد 700 فيلا سكنية لأهالي الرحمانية وجار التوصيل لباقي المباني، كما تم البدء في تنفيذ شبكة الغاز الطبيعي لمناطق السيوح وسيتم البدء في تنفيذ الشبكة للمشاريع التطويرية.

خطة

وأضاف الليم أن شبكة الغاز الطبيعي ومحطة الضخ تعمل وفق أفضل المواصفات الفنية وتم مراعاة أعلى نظم الأمان والسلامة العالمية في إنشاء الشبكة والمحطة التي تخدم عدد من المناطق والتوسعات الجديدة والمشروعات التطويرية.

وأشار إلى أن خطة الهيئة تهدف إلى وصول الغاز الطبيعي إلى جميع المناطق بالشارقة.

وفي هذا الإطار يتم عمل دراسات مستمرة لإنشاء محطات وتنفيذ تمديدات بمدينة الشارقة وذلك لتوفير خدمات الغاز الطبيعي لجميع المناطق والتوسعات بالمدينة، حيث ارتفع عدد محطات ضخ وتوزيع الغاز الطبيعي في إمارة الشارقة ليصل إلى 5 محطات تعمل وفق أفضل المواصفات العالمية وتشمل محطة المجاز ودوار الصناعية الخامس ومحطة الرحمانية الجديدة ومحطة كلباء ومحطة خورفكان.

300 ألف

وأشار إلى أن عدد المشتركين في خدمات الغاز الطبيعي بإمارة الشارقة تجاوز 300 ألف مشترك، وأن الهيئة مستمرة في التوسعات لشبكة الغاز الطبيعي في المناطق الجديدة بمدينة الشارقة والمنطقة الشرقية في كلباء وخورفكان.

وأكد حرص الهيئة على تشجيع سكان الشارقة على استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للاستفادة من الفوائد المتعددة التي يحققها مقارنة باستخدام الغاز المسال " الاسطوانات "، حيث يسهم في الحفاظ على البيئة ومتوافر طوال ساعات اليوم ويحقق الأمان والسلامة.

وأشار إلى أن الهيئة تطبق أرقى وأدق المواصفات ومعايير الجودة والأمان في تمديدات الشبكة إضافة إلى أسعاره التنافسية مقارنة باستخدام الأسطوانات.

نجاح

وأكد أن مشروع الغاز الطبيعي في إمارة الشارقة حقق نجاحا كبيرا وتواصل الهيئة إعداد وتنفذ الخطط الاستراتيجية لتطويره، حيث يستفيد منه حاليا حوالي 300 ألف مشترك في المناطق التجارية والسكنية والصناعية وأن شبكة تمديدات الغاز بالمدينة بلغت ما يقارب 2000 كيلو متر، إضافة إلى تنفيذ تمديدات الغاز في خورفكان بطول 90 كيلومترا وتنفيذ تمديدات الغاز الطبيعي بمدينة كلباء بطول 120 كيلومترات.

وأكد حرص الهيئة على تيسير الإجراءات اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعي.

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