الإمارات تعلن عن 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و661 حالة شفاء

المصدر: وام

أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أكثر من 48 ألف فحص جديد ضمن خطط توسيع نطاق الفحوصات في الدولة، وسجلت 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 44,925 حالة.

كما سجلت الوزارة 661 حالة شفاء جديدة لمصابين بمرض كوفيد 19، وتعافيها التام من الأعراض، وبذلك يصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة 32,415 حالة.

وأعلنت الوزارة وفاة شخص من تداعيات الإصابة بمرض كوفيد 19، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 302 شخص.

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