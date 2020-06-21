"المطابخ المنزلية" الأكثر تعرضا للحرائق و10 إجراءات للوقاية

المصدر: البيان الإلكتروني

أوضحت الإدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي أن المطابخ تعتبر من الأماكن الأكثر تعرضا للحرائق بسبب الإهمال وعدم الإلمام بكافة اشتراطات الوقاية الواجب إتخاذها لحماية الأرواح والممتلكات.

ودعت الأسر إلى ضرورة الالتزام بعدم ترك المطبخ لأوقات طويلة أثناء الطبخ والابتعاد عن لبس الملابس سريعة الاشتعال وتنظيف مراوح الشفط والأسطح من الزيوت والأتربة، وإبعاد جميع المواد القابلة للاشتعال عن مناطق الطبخ، وفحص تمديدات الغاز والتأكد من إغلاق الاسطوانات قبل الذهاب الى النوم، وفصل الأجهزة الكهربائية في حالة عدم استخدامها وإبعاد الاطفال عن مناطق الطبخ، وتركيب كاشف الحرارة وكاشف الغاز في المطبخ، والتأكد من وجود تهوية طبيعية كافية في المطبخ والتأكد من مطابقة الاجهزة الكهربائية للمواصفات المحلية المعتمدة.

وأكدت اهتمامها بتوعية الأسر من خلال المبادرات والبرامج الهادفة إلى تعزيز وعي المجتمع بكافة أنواع الحرائق الممكن حدوثها في المنزل ومعرفة أدوات الإطفاء المستخدمة لإخمادها ووضع خطة طوارئ متضمنة كيفية تصرف أفراد الأسرة والعمالة المنزلية في حال حدوث حريق وتعيين أحد أفراد الأسرة ليقوم بعملية تنبيه وإيقاظ وإخلاء الأطفال والمسنين وأصحاب الهمم خلال حالة الطوارئ لتفادي وقوع حوادث الحريق.

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