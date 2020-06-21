كولومبيا تشيد بمساعدات الإمارات الطبية لدعمها في مكافحة " كوفيد-19 "

المصدر: وام

أقامت الحكومة الكولومبية حفلا رسميا تزامنا مع وصول طائرة المساعدات الثانية التي تحمل 8 أطنان من الإمدادات الطبية، التي قدمتها دولة الإمارات لدعم جهود كولومبيا في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19 " وذلك بحضور سعادة سالم راشد العويس سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا.

وقالت معالي كلاوديا بلوم وزيرة العلاقات الخارجية في جمهورية كولومبيا - خلال الحفل الرسمي الذي أقيم بهذه المناسبة - : "نيابة عن فخامة إيفان دوكي رئيس الجمهورية تعرب كولومبيا حكومة وشعباً عن تقديرها لمبادرة دولة الإمارات والتي تعكس عمق التعاون والتضامن الدوليين في أوقات الأزمات، حيث تستقبل كولومبيا التبرع الثاني الذي قدمته الدولة، والذي سيكون ضروريًا للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد".

وألقت معاليها الضوء على العلاقات الدبلوماسية الوثيقة بين البلدين على مدار أكثر من 40 عاما وعلى عمق أواصر الصداقة والتعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية بين البلدين الصديقين.

من ناحيته تقدم دانييل كينتيرو عمدة مدينة ميديجين بالشكر الجزيل إلى دولة الإمارات - من خلال مداخلته عبر الاتصال المرئي - وأكد أن هذه المساعدات الطبية والغذائية ستوفر السلامة والحماية من عدوى الفيروس للآلاف من العاملين في القطاع الصحي.

من جهته قال سعادة سالم العويس سفير الدولة لدى كولومبيا: إن وصول طائرة المساعدات الطبية والوقائية والغذائية الثانية إلى كولومبيا يعكس، بلا شك، مدى التزام دولة الإمارات حكومة وشعباً بالوقوف إلى جانب أبناء الشعب الكولومبي في هذه الظروف الحرجة، حيث تتضامن الدولة مع الدول الشقيقة والصديقة وخاصة في الأزمة التي يشهدها العالم جميعاً في ظل مواجهة جائحة كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات أرسلت أكثر من 18 طناً من الإمدادات الطبية إلى كولومبيا لدعمها في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، كما ساهمت في عودة 201 كولومبي إلى وطنهم.

حضر الحفل كل من سعادة أدريانا ميخيا نائبة وزيرة العلاقات الخارجية لشؤون متعددة الأطراف، وسعادة فرانسيسكو اتشيفيري نائب وزيرة العلاقات الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة مارسيلا أوردونيز مديرة إدارة التعاون الدولي في وزارة العلاقات الخارجية وعدد من المسؤولين.

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