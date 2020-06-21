سماء الإمارات تشهد كسوفاً جزئيا للشمس

شهدت سماء دولة افمارات والجزيرة العربية صباح اليوم الأحد كسوفا حلقياً للشمس هو الثاني خلال 6 أشهر.
ويصادف حدوث الكسوف مع أول أيام الصيف وأطول نهار في العام وهو اليوم الذي يسمى بالانقلاب الصيفي حيث تصل الشمس لأقصى ميل لها شمالا.
وبالنسبة إلى الدول العربية، فإن المناطق التي ستشاهد الكسوف الحلقي تقع داخل شريط ضيق يبدأ من جنوب السودان، ويكون عرضه هناك 65 كيلومتراً ويتجه شرقاً ويستمر بالتناقص، ليمر فوق اليمن ثم السعودية ثم سلطنة عمان، ويصبح عرضه في شرق السلطنة 33 كيلومتراً فقط، وفي حين أن أجزاء من هذه الدول ستشهد الحدث ككسوف حلقي، فإن باقي أجزاءها وباقي الدول العربية ستشهده ككسوف جزئي.
مباشر.. #كسوف_الشمس الجزئي كما يظهر من سماء #دبي #كسوف_21_يونيو #كسوف_جزئي https://t.co/LhncfjeePO— صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 21, 2020
البث المباشر لـ #كسوف_الشمس من #جدة، المملكة العربية #السعودية في 21 يونيو 2020#كسوف_21_يونيو #كسوف_جزئي #SolarEclipse2020 https://t.co/P3mYOKDWi7— صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 21, 2020
بدأ الآن البث المباشر لمركز الفلك الدولي لـ #كسوف_الشمس من مدينة #أبوظبي. #كسوف_21_يونيو #كسوف_جزئي— صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 21, 2020
يمكن متابعة البث من خلال الرابط التالي:https://t.co/9Yg6stXe6z