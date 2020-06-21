سماء الإمارات تشهد كسوفاً جزئيا للشمس

شهدت سماء دولة افمارات والجزيرة العربية صباح اليوم الأحد كسوفا حلقياً للشمس هو الثاني خلال 6 أشهر.

ويصادف حدوث الكسوف مع أول أيام الصيف وأطول نهار في العام وهو اليوم الذي يسمى بالانقلاب الصيفي حيث تصل الشمس لأقصى ميل لها شمالا.

وبالنسبة إلى الدول العربية، فإن المناطق التي ستشاهد الكسوف الحلقي تقع داخل شريط ضيق يبدأ من جنوب السودان، ويكون عرضه هناك 65 كيلومتراً ويتجه شرقاً ويستمر بالتناقص، ليمر فوق اليمن ثم السعودية ثم سلطنة عمان، ويصبح عرضه في شرق السلطنة 33 كيلومتراً فقط، وفي حين أن أجزاء من هذه الدول ستشهد الحدث ككسوف حلقي، فإن باقي أجزاءها وباقي الدول العربية ستشهده ككسوف جزئي.

بدأ الآن البث المباشر لمركز الفلك الدولي لـ #كسوف_الشمس من مدينة #أبوظبي. #كسوف_21_يونيو #كسوف_جزئي

يمكن متابعة البث من خلال الرابط التالي:https://t.co/9Yg6stXe6z — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 21, 2020

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