إنجاز مبنى جديد لسكن طلاب الجامعة القاسمية

المصدر: (الشارقة – البيان)

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة، أعمال المرحلة الثالثة من السكن الجديد للطلاب في الحرم الجامعي بالجامعة القاسمية، والذي وصلت تكلفته إلى 34 مليون درهم تقريباً، وذلك تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واهتمامه بالتعليم، وحرصه على إنشاء الصروح التعليمية العليا، التي توفر البيئة المناسبة.

ولفت المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس الدائرة إلى أن المشروع اشتمل على إنشاء مبنى مكون من طابقين، على مساحة 10 آلاف متر مربع، ومشيد على الطراز الإسلامي المعماري. وأكد السويدي، أن الدائرة سعت جاهدة، بالتعاون مع الطاقم الفني، للانتهاء من الأعمال الموكلة إليها في الوقت المحدد، في ظل الظروف الراهنة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وهو ما حققته الدائرة، بجهد موظفيها وشركائها من القطاعات كافة.

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