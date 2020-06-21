«موارد الشارقة» تنفذ برامج تأهيلية إلكترونية للباحثين عن عمل

المصدر: (الشارقة - البيان)

نفذت دائرة الموارد البشرية بالشارقة مجموعة برامج تأهيلية إلكترونية، استهدفت شريحة الباحثين عن عمل من حملة جميع المؤهلات العلمية المدرجين في نظام دائرة الموارد البشرية بالشارقة، من جميع مدن ومناطق الإمارة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية.

ونفذت الدائرة برنامج «مهارات العمل عن بعد»، وبرنامج «التزامات وسلوكات الموظف أثناء العمل عن بعد»، وذلك بنظام التدريب عن بعد باستخدام برنامج WEBEX. ويحصل المشاركون من الباحثين عن عمل بعد اجتيازهم البرامج على شهادات معتمدة من دائرة الموارد البشرية.

وتناول برنامج «مهارات العمل عن بعد» عدداً من المحاور وأبرزها التعريف بالعمل الافتراضي ووسائله وتحدياته. وركز على تنمية الوعي بأهمية العمل الافتراضي وأهم مهاراته وقدراته، وتحديد منافع العمل عن بعد والتعامل الناجح مع أبرز التحديات التي تواجهه.

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