بلدية أبوظبي تقوم بزراعة 10 آلاف زهرة موسمية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية مصفح، أعمال تطوير الجزيرة الوسطية في مدخل منطقة مصفح، وعدد من المثلثات بجسور الشارع العام، وزراعة زهور بمنطقة مصفح الصناعية، وذلك بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي الذي تتمتع به الطرق في منطقة مصفح الصناعية.

واشتملت أعمال التطوير والتجميل للشارع العام في مدخل منطقة مصفح على تركيب بلاط وزراعة زهور وشجيرات مزهرة في بداية الجزيرة الوسطية لمدخل منطقة مصفح وبعض المثلثات بجسور الشارع العام، حيث تمت زراعة 10 آلاف زهرة موسمية، وتكسية مساحة 1,976 متراً مربعاً بالبلاط الخرسانى، بالإضافة إلى زراعة 1,692 شجيرة مزهرة. وشهدت أعمال تطوير الجزيرة الوسطية للشارع العام - للقادمين من أبوظبي باتجاه منطقة مصفح الصناعية - تركيب البلاط الخرساني لمساحة 1456 متراً مربعاً، وزراعة 1496 شجيرة في أحواض النباتات المزهرة.

أما أعمال تطوير المثلثات عند مداخل ومخارج الجسور بالشارع العام، فقد اشتملت على تطوير 4 مثلثات بالشارع العام في منطقة مصفح الصناعية، وذلك بتركيب 520 متراً مربعاً من البلاط الخرساني، وزراعة 640 زهرة موسمية، بالإضافة إلى زراعة 196 شجيرة في أحواض النباتات المزهرة، في حين اشتملت أعمال تطوير وتجميل مدخل منطقة مصفح الصناعية بشارع رقم (8) على زراعة 9650 زهرة موسمية، لتحسين الشكل الجمالي للمنطقة.

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