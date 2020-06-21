«دبي للتوحّد» ينظم محاضرات «عن بُعد» لتحليل سلوك الأطفال

المصدر: دبي - البيان

ضمن سلسلة من المحاضرات التدريبية والتوعوية للمهنيين وأولياء الأمور، نظم مركز دبي للتوحد محاضرة تدريبية عن بعد حول استراتيجيات تحليل سلوك الأطفال وتطوير مهاراتهم التواصلية والاجتماعية بعنوان «مقدمة حول التدريب على الاستجابات المحورية»، قدمها رئيس برنامج التوحد في مركز دبي للتوحد، نيكولاس أورلاند، أخصائي تحليل السلوك المعتمد من البورد الأمريكي، في بث مباشر عبر موقع فيسبوك.

وقال محمد العمادي مدير عام مركز دبي للتوحد وعضو مجلس إدارته: «تأتي هذه المبادرة في إطار سعي المركز لتعريف أولياء الأمور وتوعيتهم بمتطلبات التعامل الملائمة مع الأطفال المصابين بالتوحد خصوصاً بعد توقف الخدمات التأهيلية التي اعتادوا الحصول عليها والتي قد تؤدي إلى تراجع مهاراتهم خلال فترة الحجر الصحي في المنازل».

انتشار

وأشار العمادي إلى أن هذه المحاضرة هي أولى المحاضرات التدريبية التي سيتم تقديمها بشكل مجاني عبر منصات التواصل الاجتماعي وذلك للوصول لأكبر شريحة ممكنة من أولياء الأمور والمهنيين العاملين في قطاع التربية الخاصة، مؤكداً أهميتها في الحفاظ على المهارات السلوكية المكتسبة لدى الأطفال المصابين بالتوحد وكذلك تطويرها.

تدريب

وقال نيكولاس أورلاند رئيس برنامج التوحد للتعليم والتأهيل في مركز دبي للتوحد: إن المحاضرة قدمت نظرة عامة عن استراتيجية التدريب على الاستجابات المحورية (PRT) لأهالي الأطفال المصابين بالتوحد، بالإضافة إلى مجموعة من النصائح والاستراتيجيات التي يمكنهم استخدامها في المنزل مع أطفالهم.

وأشار أورلاند إلى أن التدريب على الاستجابات المحورية (PRT) هو أحد أنواع تحليل السلوك التطبيقي (ABA) والذي يعد إجراءً تعليمياً طبيعياً قائماً على الأدلة يمكن استخدامه لتعليم المهارات الحيوية وتنميتها مثل مهارات الاتصال والمهارات الاجتماعية الأساسية.

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