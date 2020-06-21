تفاهم بين «البيئة» والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى

المصدر: (دبي- البيان)

وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة مذكرة تفاهم مع الصندوق الدولي، للحفاظ على الحبارى، بشأن تعزيز التعاون، للمحافظة على هذا النوع الحي، الذي يشكل أهمية بيئية لدولة الإمارات، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة، للحفاظ على التنوع البيولوجي، وضمان استدامته وحماية الأنواع المهددة بالانقراض.

تستهدف المذكرة تعزيز التعاون الدولي، من خلال إبراز جهود الدولة المبذولة في المحافظة على طائر الحبارى، وإنفاذ التشريعات والاتفاقيات لمكافحة صيد هذا الطائر، والمشاركة في تنظيم ورعاية واستضافة المؤتمرات والمنتديات المتخصصة، للحفاظ عليه، وتبادل المعلومات والخبرات العلمية المتعلقة بحمايته وإكثاره، والعمل على استعادة المجموعات البرية من الحبارى، وإطلاقها في بيئاتها الطبيعية لاستدامة أنواعها، وفقاً للنظم المتبعة في هذا الشأن، ووضع معايير وإجراءات وضوابط وآليات موحدة في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع فيها، والتنسيق المشترك في ما يتعلق بالحملات الإعلامية والتوعوية الخاصة بالمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض من الحبارى.

ووفقاً للمذكرة سيتم تشكيل لجنة عمل مشتركة من الوزارة والصندوق تعمل على ضمان تنفيذ مستهدفات التعاون بين الطرفين ومتابعة مستجدات التنفيذ عبر عقد اجتماعات دورية.

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