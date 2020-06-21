تحويل حركة السير بميدان ماجد بن صقر القاسمي

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، تحويل حركة السير والمرور بميدان الشيخ ماجد بن صقر القاسمي، بدءاً من اليوم، بدون إغلاق كامل للميدان، إيذاناً ببدء تنفيذ خطتها الاستراتيجية الهادفة لتطوير ميادين الإمارة، وتحويلها لتقاطعات محكومة بإشارات ضوئية دائمة، كأحد الحلول المتكاملة التي تعتمد عليها الهيئة، للحد من مشكلات الاختناقات المرورية، وتحقيق رؤيتها في توفير طريق آمن وانسيابي الحركة.

وأشار المهندس يوسف صالح السويجي رئيس الهيئة، إلى بدء تنفيذ خطة الهيئة التطويرية، التي تشمل في هذه المرحلة، تطوير ميداني الشيخ ماجد بن صقر القاسمي، والشيخ محمد بن سلطان القاسمي، وتحويلهما لتقاطعين، وذلك بتكلفة 103 ملايين درهم، بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الخاصة بتحسين جودة البنية التحتية بالإمارة، وإدخال التحسينات عليها بصفة مستمرة، لا سيما أن سموه يولي البنية التحتية اهتماماً كبيراً، لما لها من دور في تعزيز مكانة الإمارة الاقتصادية والاستثمارية والسياحية محلياً وعالمياً.

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