غياب الرقابة أبرز أسباب سقوط الأطفال من النوافذ

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أكدت شرطة أبوظبي أن تهاون أولياء الأمور في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وغياب الرقابة على الأطفال، أبرز أسباب حوادث سقوط الصغار من نوافذ وشرفات البنايات السكنية.

وناشدت الأسر ضرورة تركيب وسائل حماية مثل «مصدات النوافذ»، وإبعاد قطع الأثاث المنزلية وألعاب الأطفال كبيرة الحجم عن النوافذ والشرفات تجنباً لإثارة فضول الأطفال، الذي يدفعهم إلى الصعود لاكتشاف ما يجري في الشارع، ويعرضهم للسقوط، وفقدان حياتهم في كثير من الحالات المؤسفة.

وحذرت الأسر من المزاح مع الأطفال قرب النوافذ والشرفات أو النظر إلى الأسفل، ما يؤدي إلى انفلات الطفل وسقوطه، مؤكدة ضرورة إغلاق الشرفة دائماً، ووضع المفتاح في مكان لا يصل إليه صغار السن، والتأكد من عدم وجود أي شيء يمكّن الطفل من تسلق جدران الشرفة.

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