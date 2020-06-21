1000 مركبة يومياً الطاقة الاستيعابية لمركز مسح «كورونا» في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

صرحت الدكتورة فتحية عبدالله العوضي مدير مركز المسح الوطني لفحص «كورونا» المستجد بالفجيرة لـ«البيان» أن المركز لا يزال يشهد إقبالاً مستمراً من أفراد المجتمع الذين حرصوا على إجراء الفحص للاطمئنان على صحتهم، والذي يتم وفق الإجراءات الاحترازية التي وجهت بها الدولة، ليستقبل مراجعيه من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحاً وحتى 6 مساء، مشيرة إلى أنهم قاموا بزيادة الطاقة الاستيعابية لتصل لـ1000 مركبة في اليوم الواحد، وأن أعداد المركبات التي تتردد على المركز يومياً لا تزيد على 700 مركبة وأحياناً أقل، حيث إن المركز أنهى غالبية الفحوص المجانية المسموح بها ويسمح بإعادتها بعد 4 أشهر من تاريخ آخر فحص.

إجراءات حماية

وأكدت العوضي أن من الأمور الجديدة الأخرى التي تم اتخاذها خلال فصل الصيف تطبيق حزمة من الإجراءات والضوابط الوقائية التي تستهدف حماية المتطوعين وموظفي المركز من التعرض لأشعة الشمس المباشرة والإجهاد نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، وذلك بحكم أن المكان مكشوف في الخيمة، حيث أصبحت مسارات المركز الأربعة تعمل من دون متطوعين كانوا يقومون بعملية التنظيم ودخول المركبات وذلك لتأمين سلامتهم، وتم استخدام مكبرات للصوت وجهاز محادثة صوتي لإعطاء مراجعي المركز التعليمات اللازمة للدخول في المسارات ولإنجاز الفحص بكل سهولة ويسر، كما تم تنظيم عمل حراس أمن المركز بطريقة مريحة بجلوسهم في الاستراحة المكيفة خلال وقت الظهيرة .

وقالت الدكتورة فتحية إن من الصعوبات التي واجهت بعض الناس عملية التسجيل لحجز موعد عبر التطبيق، حيث تم توفير جهاز الدفع في الموقع ومن دون موعد سابق حيث يستطيع المراجع الحضور إلى المركز مع بطاقته البنكية لإتمام عملية الدفع الإلكتروني ثم الفحص بسهولة، حيث لا يتم استقبال المبلغ نقداً منعاً للتلامس، ويحرص هنا موظفو المركز خلال عملية الدفع الإلكتروني على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية حيث يعقم المراجع يديه قبل استخدام الجهاز ويقوم هو بإدخال البطاقة وتنفيذ عملية الدفع ثم يتم في ما بعد تعقيم الجهاز للحفاظ على سلامة وصحة مراجعي المركز.

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