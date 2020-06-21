بدء المرحلة 2 لفحوص «كورونا» لموظفي حكومة الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

تواصل وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنفيذ خطتها في توسيع وزيادة نطاق الفحوص في مختلف إمارات الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والمخالطين لهم وعزلهم.

وكشفت الوزارة ممثلة بمنطقة الشارقة الطبية، عن بدء المرحلة الثانية من برنامج فحوص فيروس كورونا المستجد لموظفي حكومة الشارقة المتوقعة عودتهم لاستئناف العمل، والذي تنفذه بالتعاون مع حكومة الشارقة وبالتنسيق مع اللجنة المحلية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والتي ستشمل إجراء الفحوص لـ1700 موظف من بلدية الشارقة على مدار ثلاثة أيام، إضافة إلى فحص 500 بائع من سوق الجبيل، كما أعلنت عن انتهاء المرحلة الأولى لفحوص كبار المواطنين في الإمارة والتي تضمنت إجراء الفحوص لـ28 منهم و19 من جلسائهم وهم في منازلهم، فضلاً عن تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية لحماية صحة السكان وتعزيز الطمأنينة لدى الأفراد ومحاصرة الجائحة.

مراكز متقدمة للفحص

وفي هذا السياق أكد محمد عبدالله الزرعوني مدير منطقة الشارقة الطبية، حرص الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن من خلالها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، عن طريق زيادة وتوسيع نطاق الفحوص في إمارة الشارقة.

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