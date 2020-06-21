«التوطين»: إيقاف نظام «الدخول الذكي» في يوليو المقبل

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد)

بقي 10 أيام على إنهاء المهلة التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتوطين، للعملاء من مستخدمي منصة «الدخول الذكي»، مطالبة إياهم بضرورة الإسراع إلى ترقية حساباتهم عبر استخدام تطبيق الهوية الرقمية، مرجعة السبب في ذلك إلى تعطيل نظام الدخول الذكي بدءاً من يوليو المقبل.

وكانت الوزارة قد نشرت فيديو تعريفياً بثته عبر حسابها على تويتر، بضرورة التسجيل في منصة الهوية الرقمية.

ووفقاً للوزارة فإن الترقية، ستجنب المتعاملين، الانقطاع المقرر لخدمات الدخول الذكي في يوليو المقبل، كما ستمكن المتعاملين من الوصول إلى أكثر من 5 آلاف خدمة حكومية على مستوى الدولة عن بعد، من دون الحاجة إلى زيارة أحد مراكز الخدمة.

وسيساهم التحويل إلى الهوية الرقمية في تحسين تجربة المستخدمين من خلال تبسيط عمليات تسجيل الهوية والتوثيق الرقمي، حيث تقدم الهوية الرقمية حلولاً سهلة للدخول إلى الخدمات عبر الهواتف الذكية.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن تطبيق الهوية الرقمية (UAE Pass) يتوافر عبر منصتي «آيتونز» iTunes و«غوغل بلاي» Google Play، لافتة إلى أنه يمكن للمتعامل الاشتراك في التطبيق عن طريق ثلاث خطوات، تتضمن: مسح بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بالمتعامل، والتحقق من رقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني الخاص به، ثم تحديد كلمة سر خاصة بالهوية.

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