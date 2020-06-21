إطلاق أولى جلسات مبادرة «توطين - TALKS»

المصدر: (دبي - وام)

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أولى جلسات مبادرة «توطين - TALKS»، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة نحو 1200 مواطن ومواطنة من الطلبة في المرحلتين الثانوية والجامعية، وأولياء الأمور والشباب الباحثين عن عمل، وأكاديميين ومرشدين مهنيين.

وأكدت وداد الشملان مدير إدارة الإرشاد المهني في الوزارة، الحرص على مواصلة تنظيم برامج التوعية والإرشاد المهني، من خلال الاستفادة من تقنية الاتصال المرئي، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، والتي من شأنها إقامة البرامج التفاعلية الافتراضية، حرصاً على التباعد الجسدي.

وأشارت الشملان، إلى أهمية المبادرة، باعتبارها منصة تفاعلية، تستهدف توعية وتمكين الطلبة والشباب، بأهمية العمل في القطاع الخاص، وبمتطلبات سوق العمل ومهارات المستقبل، وريادة الأعمال والتوظيف الذاتي، والتخطيط للمسار المهني في القطاعات الاقتصادية والمهن المستهدفة بالتوطين، لا سيما في ظل مشاركة عدد من الخبراء والمختصين في مختلف القطاعات الحيوية، بغرض تبادل المعرفة والخبرات المرتبطة بالتدريب والنمو الوظيفي، وصقل المهارات المهنية.

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