«زايد العليا» تقدم خدمات الرعاية الصحية والجلسات العلاجية لأصحاب الهمم «عن بُعد»

المصدر: (أبوظبي- وام)

طبقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم - ممثلة في إدارة الرعاية الصحية - برامج العلاج وجلسات التأهيل العلاجية عن بُعد، في الأقسام التابعة للإدارة في مناطق أبوظبي والعين والظفرة، لاستكمال الخطط والجلسات العلاجية للمنتفعين من أصحاب الهمم، وذلك ضمن الإجراءات التي جرى تنفيذها من قبل المؤسسة، لضمان فاعلية تقديم الخدمات للمنتفعين على مستوى إمارة أبوظبي، تبعاً للوضع الراهن، الذي تمر به الدولة والعالم، وحفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وبلغ عدد الطلاب المستفيدين من البرامج العلاجية على مستوى مراكز المؤسسة، 521 مستفيداً، منهم 293 مستفيداً في منطقة أبوظبي، و138 في منطقة العين، و90 بمنطقة الظفرة، بنسبة وصلت إلى 70 % من الطلاب الذين تم تحويلهم بنجاح إلى خدمة العلاج عن بعد، بينما 30 % من الطلاب لم يتلقوا الخدمة بنجاح، في ظل الظروف الحالية التي تواجهها الأسر وأولياء الأمور، فيما وصلت نسبة الرضا على الخدمات العلاجية عن بعد، 76 %، بحسب استبيان رضا المتعاملين عن الخدمة العلاجية عن بعد، و24 % من متلقي الخدمة، يواجه صعوبة في تطبيق البرامج.

وصرح عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، بأن المؤسسة تعمل على استمرارية تقديم كافة خدماتها، ومواصلة سير العمل في كافة القطاعات، على الرغم من الوضع الاستثنائي الراهن الذي تمر به البلاد، وكافة دول العالم، وذلك حسب الخطط التشغيلية، وتنفيذ برامج الخدمات المطبقة، التي تقدمها للمنتفعين من أصحاب الهمم، ومواصلة برامج العلاج والجلسات العلاجية للمستفيدين، وانسيابية العمل وكفاءته في مختلف المواقع الوظيفية، وبمراكز الرعاية والتأهيل التابعة للمؤسسة على مستوى الإمارة.

وأكد الأمين العام، أن التحدي الذي واجه المؤسسّة لتطبيق برامج العلاج والجلسات عن بعد، تمثل في ضرورة استمرار تقديم الخدمة وعدم انقطاعها، رغم العمل عن بعد.

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