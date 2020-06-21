«الشؤون الإسلامية»: إقامة صلاة الكسوف بالبيوت

المصدر: ( أبوظبي ـ وام)

دعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف إلى إقامة صلاة الكسوف في البيوت تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية، مبينة أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة في حق كل من يؤمر بالصلاة شرعاً؛ فيدخل في ذلك الرجل والمرأة، والمسافر، والمقيم، والكبير والصغير المميز، وبالنسبة لوقتها فإنه يبدأ من حين ظهور الكسوف بعد حل النافلة، وينتهي بانجلاء الكسوف أو بأذان الظهر.

وقالت الهيئة إن صلاة الكسوف يصليها الرجل جماعة مع أهل بيته أو منفرداً في مكان تواجده، كما يمكن للنساء إقامتها في البيوت دون جماعة، ونبهت الهيئة إلى أنه لا يجوز تجميع الناس في الوقت الحالي لأداء صلاة الكسوف في المسجد أو البيت أو مكان العمل أو غير ذلك باستثناء الرجل مع أهل بيته، وعلى المصلين أداء صلاتهم وعبادتهم بما لا يعرضهم والآخرين للخطر.

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