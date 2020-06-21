عمر غباش يسلط الضوء على دور دبلوماسيي الإمارات المستقبليين

المصدر: أبوظبي - البيان

عقدت أكاديمية الإمارات الدبلوماسية أمس جلسة نقاشية افتراضية بعنوان «رسائل إلى دبلوماسيي المستقبل» ضمن سلسلة #حوارات_دبلوماسية، استضافت فيها عمر سيف غباش، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة السابق لدى كل من جمهورية فرنسا (2017 - 2018)، وجمهورية روسيا الاتحادية (2008 – 2017).

وحضر الجلسة التي أدارها برناردينو ليون، مدير عام الأكاديمية؛ مجموعة من طلبة الأكاديمية وطاقمها التعليمي والإداري. واستعرض عمر غباش خلال الجلسة الدور المحوري الذي يلعبه دبلوماسيو دولة الإمارات في رسم مستقبل الدبلوماسية الإماراتية، كما سلط الضوء على أهمية التزامهم خدمة وطنهم على الساحة الدولية، ليس من خلال نقل قصة نجاح دولة الإمارات إلى العالم أجمع فحسب؛ وإنما عبر مد جسور التعاون وتوثيق العلاقات مع الدول والمجتمعات.

وأشار غباش، مؤلف كتاب «رسائل إلى شاب مسلم»، وهو عبارة عن سلسلة من الرسائل العميقة التي يوجهها للشباب، ويقدم من خلالها معالجةً دقيقة للمعضلات التي تواجه الشباب المسلمين وخاصة في القرن الحادي والعشرين، إلى أنه ينبغي للدبلوماسيين الإماراتيين المستقبليين العمل على تعزيز مهاراتهم ومعارفهم بشكل مستمر؛ لضمان خدمة بلادهم بمصداقية، وتقديم إسهامات إيجابية ترجمةً لرؤية دولة الإمارات إلى واقع ملموس.

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