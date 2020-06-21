برنامج لتأهيل مسؤولي الموارد البشرية بالحكومة الاتحادية

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن إطلاق البرنامج التدريبي المتخصص لتأهيل مسؤولي الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، بهدف تطوير وتحسين مهارات الموظفين وقدراتهم وإمكاناتهم، وكفاءاتهم التخصصية والفنية، وذلك بالشراكة مع جمعية إدارة الموارد البشرية في الولايات المتحدة الأمريكية SHRM، في إطار التعاون القائم بين الهيئة والجمعية.

كفاءة وتنافسية

وأوضحت الهيئة أن البرنامج التدريبي يهدف في المقام الأول إلى تعزيز قدرات موظفي الحكومة الاتحادية، وتعزيز كفاءة وتنافسية المسؤولين والعاملين في إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية مع نظرائهم على مستوى العالم، من خلال منظومة عالمية لتأهيل ممارسي الموارد البشرية، وتمكينهم من الحصول على شهادات مهنية عالمية.

ويهدف هذا البرنامج التدريبي المتكامل إلى تحقيق الاستفادة القصوى من المنظومة الرقمية للتدريب الحديث، لمواصلة التعلم، وتحفيز موظفي الموارد البشرية على رفع مستوى مهاراتهم وكفاءاتهم التخصصية وصقل مهاراتهم بشكل مستمر، وتنمية معارفهم بموضوعات إدارة الموارد البشرية وكل ما هو جديد في هذا المجال، بما يساهم في تطوير منظومة العمل الحكومية، وخلق بيئة عمل ديناميكية جاذبة لأصحاب المواهب والكفاءات وذلك استجابة للمستجدات على صعيد إدارة رأس المال البشري الحكومي في مرحلة ما بعد كوفيد - 19.

سمعة عالمية

ويعد البرنامج من البرامج المهنية المهمة، والتي تتمتع بمصداقية وسمعة عالمية في مجال الموارد البشرية، حيث ينفذ بالشراكة مع SHRM التي تعد من أهم الجمعيات المعنية برأس المال البشري حول العالم، وذلك باستخدام تقنيات التعلم الذاتي والتدريب الإلكتروني الرقمي للمنتسبين إضافة إلى الاختبارات.

وسيركز البرنامج التدريبي على تأهيل مسؤولي الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية للحصول على شهادة مهنية في الموارد البشرية SHRM-CP، حيث سيتضمن عدداً من ورش العمل الافتراضية المتخصصة باللغة الإنجليزية، والتي سيتم عقدها عبر تقنيات البث المباشر Webinar، حيث إنه ينبغي للموظفين المشاركين إتمام 66 ساعة تدريب افتراضية، خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2020؛ لإتمام متطلبات التقدم لاختبارات الحصول على الشهادة.

طريقة افتراضية

وأكدت الهيئة أن عقد الورش التدريبية للبرنامج سيكون بطريقة افتراضية تفاعلية، انطلاقاً من حرصها على الحفاظ على صحة وسلامة موظفي الحكومة الاتحادية، ولا سيما في ظل الأوضاع الراهنة التي يشهدها العالم، بسبب تفشي جائحة كوفيد 19، ورغبةً منها في إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من مسؤولي الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية للمشاركة في هذا البرنامج النوعي.

وعدت الهيئة برنامج تأهيل مسؤولي الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية جزءاً من المنظومة المتكاملة للتدريب والتطوير في الحكومة الاتحادية، وامتداداً لسلسلة المبادرات النوعية التي أطلقتها الهيئة في سبيل تطوير قدرات موظفي الحكومة الاتحادية وتعزيز مهاراتهم وكفاءاتهم؛ لمواكبة التوجهات الحكومية استناداً إلى أفضل الممارسات الحديثة التي تم تطويرها عالمياً لتحسين أداء إدارات الموارد البشرية والمختصين فيها.

الاحتياجات الحكومية

وذكرت الهيئة أن برنامج الشهادات التخصصية في الموارد البشرية يستند إلى عدة مرتكزات تطويرية للكفاءات التخصصية في الموارد البشرية لتلبية الاحتياجات الحكومية وأبرزها (التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، وإدارة أنظمة الموارد البشرية الإلكترونية، وتطوير الأنظمة والسياسات والبرامج، والتعليم المستمر والتدريب والتطوير، والمعرفة بالهياكل التنظيمية في الجهات، والكفاءات التخصصية والمستقبلية في الموارد البشرية).

اختيار المرشحين

وكانت الهيئة قد أعلنت عن فتح باب الترشيح للبرنامج حتى تاريخ 9 يوليو المقبل، وأنه سيتم تقييم قدرات المرشحين للبرنامج وخبراتهم وفق مجموعة من المعايير ومنها: (الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال/‏‏ الموارد البشرية أو أي تخصص ذي صلة، وإجادة اللغة الإنجليزية وامتلاك القدرة على مواكبة التطبيقات التكنولوجية لإدارة المشاريع والمهام المتعلقة بالموارد البشرية، والإلمام بتحليل البيانات ذات الصلة بشكل فعال).

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