مستشفى توام يعالج مشاكل النوم بكفاءة عالية

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

قد لا يكون بعض الناس واعين لمعاناتهم للمشاكل المتعلقة بالنوم، كالشخير وانقطاع التنفس أثناء النوم، إلا أن هذا لا ينطبق على مشكلة الأرق الأكثر شيوعاً بين اضطرابات النوم.

وفي هذا الإطار حرص مستشفى توام في منطقة العين، والذي يعد إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، بالاشتراك مع «جونز هوبكنز الدولية الطبية»، على توفير مختبر فحص النوم، الذي تم تجهيزه بأحدث التقنيات والمعدات المستخدمة في تشخيص وعلاج الحالات المصابة باضطرابات النوم.

وتتميز وحدة مختبر النوم في «توام» بتوفيرها أجواء الراحة والخصوصية للمرضى، الذين يتم إدخالهم إلى مختبر النوم أثناء الفترة المسائية.

كما تمت عملية توسعة المختبر، ليصبح وحدة متكاملة، تتكون من غرفتين، تم تجهيزها وتزويدها بأحدث المعدات الطبية، لضمان الحصول على نتائج دقيقة وعالية الجودة، ولضمان تقليل مدة الانتظار للخدمة عن طريق استيعاب عدد أكبر من المرضى.

وتتم في إدارة وحدة النوم تسجيل المرضى في قائمة الانتظار بصورة يومية، وتوفير معالجي التنفس خلال الفترة المسائية لمراقبة ومتابعة المريض أثناء نومه، عبر أجهزة التحكم الخاصة بالوحدة، وذلك لاستكمال الفحص السريري، ولكي يتسنى للطبيب قراءة ومراجعة الفحص في صباح اليوم التالي لتحديد الخطة العلاجية المناسبة لحالة المريض.

وتساعد نتائج اختبارات فحص النوم الأطباء في تشخيص وعلاج الحالات المرضية التالية مثل الشخير، وانقطاع النفس أثناء النوم، واضطراب حركة الأطراف الدورية، والنوم القهري، ومتلازمة تململ الساقين، والأرق، والاضطرابات السلوكية الليلية مثل المشي أثناء النوم، واضطراب حركة العين السريعة أثناء النوم، وضغط مجرى التنفس الإيجابي.

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