أبطال خط الدفاع الأول في الجمارك يجددون العهد على خدمة الوطن

المصدر: دبي - البيان

عززت رسالة الشكر، التي قدّمها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي إلى خط الدفاع الأول، إرادةَ النجاح والإنجاز لدى الموظفين والمفتشين الجمركيين في جمارك دبي، وبعثت فيهم مجدداً روح الإخلاص في العمل والتفاني في خدمة الوطن من خط الدفاع الأول عن صحة وأمن وسلامة المجتمع.

وعاهد الموظفون والمفتشون الجمركيون القيادة الحكيمة على المثابرة في العمل بإخلاص وحماس مطلق وبروح الفريق الواحد لتمكين المجتمع من تخطي كافة الأزمات والعمل على تحويل التحديات إلى فرص وإنجازات، وأكدوا أن رسالة «شكراً إلى خط دفاعنا الأول» تمثل محفزاً جديداً لإصرارهم وعزمهم على أن تظل دبي ودولة الإمارات عموماً نموذجاً يقتدي به العالم في التعامل مع الأزمات ومعالجتها بكفاءة عالية لمواصلة التقدم على طريق التنمية الشاملة والمستدامة.

دعم

وقال الدكتور عبدالله بو سناد المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي: «لقد تركت رسالة (شكراً لخط دفاعنا الأول) أطيب الأثر في نفوس ضباط التفتيش الجمركي من خط الدفاع الأول في جمارك دبي، وشجعتهم على العمل بمزيد من الهمة والنشاط لحماية صحة وأمن وسلامة المجتمع مع القيام بدورهم الحيوي في دعم نمو الاقتصاد الوطني من خلال تيسير التجارة وتسهيل حركة السفر، حيث واصل ضباط التفتيش الجمركي خلال فترة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوى بوباء كوفيد 19 العمل بكامل طاقتهم وفي كافة المراكز الجمركية ليؤمنوا وصول البضائع إلى أسواقنا المحلية وانتقالها عبر دبي إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

إصرار

وقال محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية مُكلف: جاءت رسالة سمو الشيخ حمدان بن محمد لتتوج دعم المجلس التنفيذي لأبطال خط الدفاع الأول وتمدنا مجدداً بالعزم والإصرار على الوصول إلى القمة في مستوى الأداء بالعمل الحكومي مرتكزين على الطاقات والقدرات الخلاقة لمواردنا البشرية الحريصة على تحقيق التميز في مستوى الخدمات الجمركية المقدمة للمتعاملين لنظل في الصدارة العالمية بين الدوائر والهيئات الجمركية على المستوى الدولي.

تقدير

وعبر ضباط التفتيش والمفتشون الجمركيون عن تقديرهم الكبير وامتنانهم الخالص لهذه اللفتة الكريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد فقال حميد الحاج ضابط تفتيش أول في إدارة عمليات المسافرين: يتصاعد إصرارنا على القيام بمهامنا الحيوية في خدمة الوطن عندما نلقى هذا التقدير والاهتمام من سموه، فقد أعطتنا رسالة «شكراً إلى خط دفاعنا الأول» طاقة مضافة للعمل بجد وإخلاص على حماية المجتمع من كافة المخاطر لتظل بلادنا الحبية قادرة دوماً على تخطي كافة الأزمات.

حافز

وقال حسن علي الجوكر قائد فريق تفتيش: ندرك مدى اهتمام قيادتنا بمتابعة جهودنا باستمرار ودعمنا لنقدم جهداً مضاعفاً في خدمة الوطن وقد جاءت رسالة سموه لتعطينا حافزاً جديداً يدفعنا نحو النجاح والإنجاز، ويشجعنا على تحسين أدائنا باستمرار.

من جانبها قالت شيخة بو عشوان ضابط تفتيش: تشعرنا رسالة سمو الشيخ حمدان بن محمد أن قيادتنا إلى جانبنا دوماً تحفزنا على الإخلاص في العمل وتدفعنا إلى تخطي الأزمات باستمرار .

وأضاف زبير المهري ضابط تفتيش: تحفزنا الرسالة على العمل بكامل طاقتنا لتخطي الأزمات والعودة بسرعة إلى مسيرة التميز لنقدم للعالم مجدداً نموذجاً تقتدي به كافة الدول في القدرة على تحقيق الإنجازات الجديدة باستمرار.

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