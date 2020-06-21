استبانة لتقييم «العمل عن بعد» لموظفي الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلنت إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، عن إطلاق أول استبانة علمية على مستوى الشارقة، تهدف إلى تقييم فعالية نظام العمل عن بعد وتأثيراته في الجوانب الصحية والاجتماعية للموظفين، في ظل المتغيرات التي تشهدها المؤسسات الحكومية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والذي استهدف 91 مؤسسة حكومية وشبه حكومية بالشارقة.

ويأتي إطلاق الاستبانة المعتمدة من معهد دراسات التوظيف البريطاني، ضمن المراحل التنفيذية لبرنامج إدارة التثقيف الصحي «وازن» المسح الصحي الأول لموظفي حكومة الشارقة حيث تستهدف الدراسة 91 مؤسسة حكومية وشبه حكومية في إمارة الشارقة، من خلال التركيز على ثلاثة محاور رئيسة وهي إيجابيات وسلبيات نظام العمل عن بعد، وتأثيراته في المستوى الصحي والاجتماعي للموظفين، إضافة إلى قياس إنتاجية الموظف في ظل نظام العمل عن بعد.

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